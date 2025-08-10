Tim SAR Cari Dua Warga Hanyut di Sungai Belumai Deli Serdang Sumut

Headline
TIM SAR gabungan melakukan pencarian terhadap dua warga yang dilaporkan hanyut di Sungai Belumai, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Minggu (10/8). Operasi memasuki hari kedua setelah laporan pertama diterima pada Sabtu (9/8).
"Kami fokus memperluas area pencarian hingga beberapa kilometer ke hilir, menyisir aliran sungai dengan perahu LCR dan jalur darat di sepanjang bantaran," ungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan (Basarnas Medan) Hery Marantika, Minggu (10/8) malam.
Dua warga bernama Suparman, 70, dan Andra Sanjaya, bocah yang masih berumur 10 tahun, sebelumnya dilaporkan hanyut saat beraktivitas di tepi sungai. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula ketika Andra tergelincir ke sungai saat mencuci kaki, lalu Suparman berusaha menolong.
Seorang saksi lain bernama Syifa yang berada di lokasi mencoba membantu kedua korban. Upaya penyelamatan gagal dilakukannya karena arus sungai deras akibat debit air meningkat.
Informasi kejadian kemudian diteruskan ke BPBD Deli Serdang dan Kantor SAR Medan. Tim rescuer lengkap dengan peralatan SAR air langsung diberangkatkan ke lokasi dan melakukan penyisiran hingga malam hari.
Cuaca cerah berawan mengiringi pencarian di hari kedua. Arus sungai deras membuat personel mengutamakan keselamatan saat operasi pencarian berlangsung.
Selain perahu LCR, tim menggunakan aqua eyes untuk memantau area yang sulit dijangkau. Pemantauan juga dilakukan dari darat di sepanjang bantaran sungai.
Namun hingga malam hari, kedua korban belum ditemukan. Hery memastikan pencarian akan dilanjutkan esok hari dengan evaluasi strategi oleh unsur SAR gabungan. (H-3)
