Heryadi
08/8/2025 14:47
Jaga Lingkungan untuk Masa Depan, Kapolri Tanam Mangrove di Kalbar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (8/8).(Dok.Humas Polri)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (8/8). Acara ini sebagai wujud menjaga lingkungan dan masa depan dari generasi penerus bangsa.

"Utamanya bagaimana kita menghadapi isu-isu terkait dengan emisi rumah kaca dan tentunya dengan gerakan tanam mangrove ini, kita sama-sama menjaga lingkungan kita, sama-sama menjaga masa depan anak cucu kita," kata Sigit kepada wartawan seusai tanam mangrove. 

Dari hasil pemaparan pihak terkait, Sigit mengungkapkan bahwa, kegiatan rutin penanaman mangrove tersebut sudah berjalan sejak 2015 hingga dewasa ini. "Dan ini dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan proses abrasi yang terjadi," ujar Sigit. 

Sigit mengatakan menanam mangrove menjadi salah satu upaya untuk terus menjaga lingkungan alam Indonesia. Tentunya hal tersebut harus dilakukan dengan sinergisitas seluruh elemen. 

Dengan saling bergandengan menjaga alam, generasi penerus Bangsa Indonesia tetap bisa menikmati kekayaan alam yang luar biasa dimiliki Tanah Air. 

"Tentunya kami terima kasih atas kerja keras dari Kabupaten Mempawah kemudian teman-teman relawan dan juga masyarakat sekitar sangat peduli terhadap lingkungan dan ini sangat penting untuk keberlanjutan generasi penerus," tutup Sigit. (Ant/E-2)

 



Editor : Heryadi
