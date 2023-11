Daikin Beri Kuliah Soal Solusi Tata Udara dan Peluang Karier di Politeknik Negeri Medan

PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) memberikan kuliah khusus terkait indistri solusi tata udara di Politeknik Negeri Medan, Sumatra Utara, Rabu (22/11). Dalam kunjungan tersebut, Daikin juga berbagi informasi peluang berkarier di industri solusi tata udara di Indonesia. “Dengan memperkenalkan industri solusi tata udara pada mahasiswa, harapannya, informasi dan pengetahuan ini dapat menginspirasi untuk mempersiapkan diri saat memasuki dunia kerja nanti,” ujar Charly Widjaja, Kepala Cabang Daikin untuk area Medan dan sekitarnya. Charly menjelaskan, kunjungan itu menjadi bagian program DAIKIN Goes To Campus yang terhitung untuk ketiga kalinya menyambangi institusi pendidikan tinggi di area Medan dan sekitarnya pada tahun ini. Baca juga : Kunjungi Politeknik Negeri Bandung, Daikin Perkenalkan Dunia Industri di Institusi Pendidikan DAIKIN Goes To Campus merupakan salah satu program yang dirancang menjadi cerminan upaya Daikin lebih berkontribusi pada bidang sosial kemasyarakatan, khususnya pendidikan. Berjalan dengan kunjungan pada institusi pendidikan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, kegiatan itu menjadi agenda tahunan Daikin untuk meningkatkan wawasan sekaligus menginspirasi mahasiswa akan industri solusi tata udara. Baca juga : Daikin Beri Edukasi soal Tata Udara dan Karier di Universitas Prima Medan Pelaksanaan DAIKIN Goes to Campus di Politeknik Negeri Medan diikuti Lebih dari 70 mahasiswa yang didominasi dari jurusan Teknik Mesin menjadi. Sementara dari pihak Daikin sendiri, membawa beberapa tenaga ahli yang bertindak sebagai pemberi materi dengan dipimpin langsung kepala cabangnya. Diantara bahasan materi dalam kegiatan ini, Daikin menyampaikan pengetahuan dasar dan prinsip-prinsip refrigerasi yang ada pada perangkat Air Conditioner (AC) berbasis inverter maupun non-inverter. “Sejalan dengan dukungan DAIKIN pada gerakan hemat energi yang digagas pemerintah Indonesia, materi ini disampaikan untuk mendorong perluasan pemahaman tentang inverter sebagai teknologi yang telah terbukti mempunyai kinerja lebih tinggi dalam penghematan energi,” ujar Charly. Dalam kesempatan yang sama, Daikin juga memberikan paparan perkembangan inovasi AC. Berikut berbagai ragam dengan dukungan fitur didalamnya yang masing-masing dirancang sesuai dengan karakteristik peruntukan bangunan. Pada sebuah sesi yang berbeda, Daikin pun menyampaikan peluang berkarir di industri. Sebagai upaya menjauhkan kebosanan dari peserta, penyampaiannya pun dikolaborasi dengan sesi yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berinteraksi. Mengemukakan pertanyaan, opini maupun berbagi tanggapan terkait pokok bahasan yang disampaikan. Terkait dengan pelaksanaan kembali DAIKIN Goes To Campus di Medan, Charly menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus melaksanakannya di masa mendatang. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya terus mengembangkan program tersebut untuk menjalin keterhubungan lebih baik antara pelaku industri dengan institusi pendidikan. Diantara pengembangan tersebut, Charly Widjaja menyatakan, kedepan telah menyiapkan rancangan untuk memperluas cakupannya pada berbagai sekolah kejuruan yang terdapat pada area Medan dan sekitarnya. “Sebagai salahsatu inisiatif sosial perusahaan, kami terus mengembangkan program ini menjadi representasi upaya kami meningkatkan jalinan komunikasi dan kolaborasi dunia pendidikan dengan pelaku industri untuk perkembangan sumber daya manusia di masa mendatang,” pungkas Charly. (Z-5)

