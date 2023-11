Jelang Liburan Akhir Tahun, Resor Ini Bisa Jadi Pilihan Wisatawan di Bali

JELANG liburan akhir tahun, The Ritz-Carlton Bali mengajak wisatawan lokal dan mancanegara merayakan momen paling dinantikan sepanjang tahun di resor tropis yang terletak di tepi pantai dan sukses meraih penghargaan. Resor ini menyajikan berbagai aktivitas dan program kuliner menarik, menu spesial dan layanan wellness hingga kegiatan untuk keluarga yang terinspirasi dari alam sekitar resor dan kebudayaan Bali. Baca juga: Selama Berlibur, Wisatawan Bali Bisa Kunjungi Beach Club Ramah Keluarga General Manager The Ritz-Carlton Bali Subin Dharman menyampaikan untuk pilihan kuliner, wisatawan dapat bersantap di lima restoran dan bar ikonis di resor tersebut. "Senses terletak di tengah resor menawarkan berbagai menu dengan cita rasa lezat yang memuaskan penggemar kuliner. The Ritz-Carlton Lounge and Bar ada di atas Senses menyuguhkan pemandangan Samudra Hindia dan lanskap resor," kata Subin dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11). Selanjutnya, restoran Bejana yang menyajikan makan malam dengan menu Indonesia dan tradisional Bali serta menampilkan pemandangan tebing tinggi menghadap Nusa Dua dan laut. Baca juga: Rekomendasi 5 Spot Menarik dan Harga Watersport di Tanjung Benoa Bali Jika ingin bersantap di restoran tepi pantai, wisatawan dapat memilih The Beach Grill untuk menikmati makanan laut dan masakan panggang atau casual dining di Breezes Tapas Lounge. "Selain kegiatan seru dan kuliner, momen liburan akhir tahun juga bisa diisi dengan merawat kesegaran tubuh melalui metode yang terinspirasi dari laut di The Ritz-Carlton Spa," ujar Subin. Menjelang Hari Natal, jelas dia, The Ritz-Carlton Bali akan menyajikan semua jamuan Natal seperti hidangan prasmanan (buffet) lengkap pada malam Natal. "Juga didampingi paduan suara hingga Christmas Brunch dengan menu khas Indonesia dan internasional, serta four-course christmas dinner sambil menikmati pemandangan Samudra Hindia," pungkas Subin. (RO/S-2)

JELANG liburan akhir tahun, The Ritz-Carlton Bali mengajak wisatawan lokal dan mancanegara merayakan momen paling dinantikan sepanjang tahun di resor tropis yang terletak di tepi pantai dan sukses meraih penghargaan.

Resor ini menyajikan berbagai aktivitas dan program kuliner menarik, menu spesial dan layanan wellness hingga kegiatan untuk keluarga yang terinspirasi dari alam sekitar resor dan kebudayaan Bali.

Baca juga: Selama Berlibur, Wisatawan Bali Bisa Kunjungi Beach Club Ramah Keluarga

General Manager The Ritz-Carlton Bali Subin Dharman menyampaikan untuk pilihan kuliner, wisatawan dapat bersantap di lima restoran dan bar ikonis di resor tersebut.

"Senses terletak di tengah resor menawarkan berbagai menu dengan cita rasa lezat yang memuaskan penggemar kuliner. The Ritz-Carlton Lounge and Bar ada di atas Senses menyuguhkan pemandangan Samudra Hindia dan lanskap resor," kata Subin dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11).

Selanjutnya, restoran Bejana yang menyajikan makan malam dengan menu Indonesia dan tradisional Bali serta menampilkan pemandangan tebing tinggi menghadap Nusa Dua dan laut.

Baca juga: Rekomendasi 5 Spot Menarik dan Harga Watersport di Tanjung Benoa Bali

Jika ingin bersantap di restoran tepi pantai, wisatawan dapat memilih The Beach Grill untuk menikmati makanan laut dan masakan panggang atau casual dining di Breezes Tapas Lounge.

"Selain kegiatan seru dan kuliner, momen liburan akhir tahun juga bisa diisi dengan merawat kesegaran tubuh melalui metode yang terinspirasi dari laut di The Ritz-Carlton Spa," ujar Subin.

Menjelang Hari Natal, jelas dia, The Ritz-Carlton Bali akan menyajikan semua jamuan Natal seperti hidangan prasmanan (buffet) lengkap pada malam Natal.

"Juga didampingi paduan suara hingga Christmas Brunch dengan menu khas Indonesia dan internasional, serta four-course christmas dinner sambil menikmati pemandangan Samudra Hindia," pungkas Subin. (RO/S-2)