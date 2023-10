Pegadaian Jawa Barat Perluas Pelayanan

PEGADAIAN membuka layanan baru dengan Point of Sales Pegadaian. Yaitu satu jenis outlet yang melayani nasabah untuk bertransaksi produk Pegadaian. Di antaranya gadai, pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Pendaftaran haji, cicil & tabung emas, pembiayaan usaha mikro dan transaksi lainnya dengan transaksi cashless (non tunai).

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jabar, Muh Ariyadi Purwanto mengatakan outlet Pegadaian PoS Phh Mustofa, merupakan salah satu inovasi layanan yang diberikan kepada nasabah dan calon nasabah yang ingin bertransaksi secara cashless.

baca juga: Pegadaian Kanwil X Jabar Umumkan para Pemenang Program

"Dan ini juga sebagai perwujudan komitmen atas visi Perusahaan, yaitu untuk menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan juga sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat," kata Muh Ariyadi Purwanto, Jumat (29/9).

Menurut Ariyadi, selain di Outlet Pegadaian PoS Phh Mustofa, nasabah dapat bertransaksi di outlet lainnya, yaitu di 296 outlet konvensional &

syariah, 58 Outlet Co-location yang berada di kantor BRI Senyum dan 5.115 Agen Pegadaian yang tersebar di wilayah Jabar. (N-1)