Gandeng Poltekpar NHI Bandung, Asita Gelar Acara WJTM

ASSOCIATION of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Jawa Barat bekerjasama dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung menggelar 'West Java Travel Mart' atau WJTM pada 10-13 di Kota Bandung.

Ketua Asita Jabar, Budijanto Ardiansyah mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kolaborasi dunia pendidikan dengan industri pariwisata. WJTM 2023 juga secara langsung menjadi wadah pembelajaran dan praktik bagi mahasiswa progran studi usaha perjalanan wisata Poltekpar NHI Bandung. Sehingga diharapkan ke depannya dapat menghasilkan lulusan yang mandiri, unggul, serta mampu menyelaraskan pendidikan formal dan kebutuhan dunia industri.

"WJTM 2023 mengangkat Tema 'Unveiling The Land of Wonders' merupakan acara tahunan yang berkonsep business to business (B2B), yang mempertemukan para pegiat wisata di antaranya our operator, travel supplier seperti hotel resort, tourism attraction, hingga umroh operator yang bertindak sebagai seller," ujarnya.

Menurut Budijanto, para pengusaha biro perjalanan wisata hadir dari berbagai provinsi dan luar negeri sebagai buyer pada perhelatan ini. Kegiatan WJTM 2023 sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung dan membangun citra positif pariwisata Indonesia di dunia internasional.

Selain itu juga untuk memperluas promosi destinasi wisata Jabar secara efektif dan terpadu kepada pasar wisatawan domestik dan luar negeri yang hadir sebagai buyer WJTM 2023, sehingga secara perlahan tapi pasti industri pariwisata dapat kembali hidup.

"Seller yang hadir di WJTM 2023 sebanyak 59 perusahaan dengan formasi 70% dari Jabar dan 30 persen dari berbagai mitra dari luar Jabar serta perwakilan dari Malaysia, Thailand, Turki dan Uzbekistan," lanjutnya.

Sedangkan buyer yang hadir kata Budijanto, ada sebanyak 121 perusahaan yang berasal dari 20 provinsi di Indonesia dan juga dari negara Singapura, Malaysia dan Thailand.

Menteri Pariwisata Ekonomi dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno melalui zoom meeting membuka secara langsung WJTM pada Minggu (10/9) dan dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Vincent Jemadu. (AN/A-1i)