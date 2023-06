Semen Gresik Raih Prestasi dalam Ajang Kompetisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

SEMEN Gresik kembali meraih prestasi melalui tim PKM Remas pada ajang Indonesian Conference & Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH) 2023 di Hotel Atria Malang Jawa Timur, akhir Mei Lalu.

Tim PKM Remas berhasil menyabet predikat 3 Stars dengan mengangkat tema

tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT Semen Gresik melalui

judul : Inovasi Mengurangi Frekuensi Incident & Accident di Jalan Hauling Tanah Liat Area Raw Mill sebesar 100% selama 6 Bulan.

Kepala Unit Sistem Manajemen PT Semen Gresik (SMSG), Nurhadi, mengungkapkan bahwa apresiasi yang didapat oleh tim PKM Remas menjadi yang pertama dalam ajang temu inovasi bergengsi tingkat nasional.

"Raihan predikat yang membanggakan sekaligus sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam menciptakan berbagai inovasi dan inisiatif strategi baru demi kemajuan perusahaan," tandasnya.

Ia menyebutkan, tim yang beranggotakan 6 orang tersebut tersebut

mempresentasikan gagasan dan pengembangan inovasi terkait penguatan

implementasi K3 di lingkungan PT Semen Gresik.

"Dari event ini, harapannya agar menjadi Sharing Knowledge terhadap inovasi K3, sehingga dapat meningkatkan budaya dan kepedulian terhadap K3 di lingkungan PT Semen Gresik," jelas Nurhadi, Rabu (14/6).

Sementara itu, Ketua tim PKM Remas, Edgar Fastian, mengungkapkan rasa

syukur dan terima kasih kepada manajemen, tim pengelola inovasi perusahaan, dan rekan kerja yang mendukung dan membimbing tim PKM Remas mengikuti ICC-OSH 2023.

"Target kami ke depan, semoga bisa menciptakan lebih banyak lagi

inovasi-inovasi yang berhubungan dengan K3, sehingga ada keberlanjutan

dalam ajang ICC-OSH dan ajang inovasi lainnya. Safety is Our Priority," tegasnya.

Ia melanjutkan, berbagai inovasi pada implementasi K3 telah terlaksana dan menjadi program kerja perusahaan di antaranya dengan pelaksanaan kejar K3, penerapan one gate system, dan digitalisasi pengelolaan Safety, Health and Enviroment (SHE). (N-2)