One Way Lokal Diberlakukan di KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Hingga KM 443 Gerbang Tol Bawen

GUNA mengurai peningkatan volume lalu-lintas kendaraan yang melalui Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C, PT Jasamarga Transjawa Tol atas diskresi dari Polri melakukan rekayasa lalu-lintas one way lokal.

One way lokal yang diberlakukan sejak pukul 17.08 WIB ini dibuka dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang hingga KM 443 Gerbang Tol Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

"Dengan dibukanya one way lokal ini, pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Jawa Tengah dapat menggunakan jalur one way dari KM 72 Cikampek Jalan Tol Cikopo-Palimanan menerus hingga KM 443 Gerbang Tol Bawen Jalan Tol Semarang-Solo," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, Rabu (19/4).

PT JTT mengimbau pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area. (Try/Z-7)