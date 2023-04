Skema Satu Arah akan Diberlakukan di Rute Padang-Bukittinggi

PEMERINTAH Kota Padang bersama dengan Polres Padang Panjang akan memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) pada masa mudik Lebaran 2023 sebagai upaya melancarkan mobilitas masyarakat.

Rekayasa ini sengaja diterapkan menyusul kebijakan Ditlantas Polda Sumbar menerapkan pemberlakuan jalan satu arah itu untuk jalur Kota Padang-Kota Bukittinggi yang notabene melintasi Kota Padang Panjang karena peningkatan volume kendaraan selama libur Idul Fitri.

Kasat Lantas Polres Padang Panjang Iptu Aldy Lazzuardy, Rabu (5/4) mengatakan, sistem one way jadi salah satu solusi untuk memperlancar arus lalu lintas disaat jumlah pemudik mengalami lonjakan.

Baca juga: One Way Diberlakukan dari Km 428 Tol Semarang ABC sampai Km 66 Tol Japek

Untuk Padang Panjang, Aldy menyebutkan, one away akan diterapkan di sepanjang ruas jalan utama. Yaitu arus dari jalur Sicincin (kendaraan dari arah Kota Padang) yang akan menuju Bukittinggi hanya diberlakukan satu arah.

“Kendaraan pemudik yang melintas dari arah Padang dengan tujuan ke Bukittinggi setiba di Padang Panjang, akan diarahkan ke jalan By Pass Bukit Surungan. Yaitu belok kiri di pertigaan lampu merah Kampung Baru/Simpang Padang dan keluar di simpang MTSN. Untuk arus dalam kota tetap normal,” jelasnya.

Sedangkan untuk masyarakat yang akan menuju Kota Padang saat pemberlakuan sistem one way, akan diarahkan untuk melewati jalur alternatif. Seperti lewat Malalak atau Solok dan dilarang untuk melawan arus di jalur one way.

“Pemberlakuan one way saat arus mudik akan berlangsung selama empat jam dimulai dari pukul 12.00-16.00 WIB. Kendaraan yang datang dari arah Bukittinggi maupun Tanah Datar menuju Kota Padang dilarang melintasi Kota Padang Panjang. Kalau kedapatan oleh petugas akan disuruh putar balik atau menunggu sampai jam pemberlakukan one way selesai. Hal ini untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan saat arus mudik,” kata Aldy.

Baca juga: Kapolri Buka Kemungkinan One Way dari Semarang hingga Jakarta

Persimpangan strategis yang ada di Kota Padang Panjang, tambah Aldy, juga akan dijaga personel keamanan yang terdiri dari Polres, Dishub dan Pol PP. Personel nantinya juga akan lebih dipusatkan di Jembatan Kembar Silaing Bawah. Hal ini diberlakukan guna mengantisipasi para pengendara yang masih membandel terhadap pemberlakuan sistem one way.

“Kalau tak ada halangan, sistem one way akan diuji coba atau disimulasikan pada Sabtu (8/4) ini, pukul 12.00-16.00 WIB. Untuk itu diimbau kepada para pengendara yang melintas agar mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” tuturnya.

Sistem one way akan berlaku selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik selama empat jam pada pukul 12.00-16.00 WIB dan arus balik selama enam jam pukul 12.00-18.00 WIB.

Kendaraan yang diizinkan untuk melawan arus pada saat pemberlakuan jam one way di antaranya ambulans, mobil pemadam kebakaran serta kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas jalan yang diberlakukan sistem one way.

Kemudian kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah atau nomor dinas TNI atau Polri. (Z-6)