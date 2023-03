Memasuki Ramadan, Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok di Klaten Aman Terkendali

MEMASUKI hari kedua bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, harga bahan

kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,

belum menunjukkan tren peningkatan, Jumat (24/3).

"Harga bahan pokok belum naik, kecuali cabai rawit merah dan telur ayam. Di sisi lain, pembeli tidak seramai kayak Kamis (22/3) atau sehari menjelang Ramadan 1444 H," kata Triyanti, pedagang.

Menurut pedagang tersebut, pasokan dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional ini cukup lancar dan aman. Pun, harga sejumlah komoditas pangan hingga saat ini masih terkendali.

"Memang, harga cabai rawit merah terus menunjukkan tren peningkatan

menjelang bulan suci Ramadan 1444 H. Untuk hari ini cabai rawit merah

kami jual seharga Rp75.000 per kg," imbuhnya.

Adapun harga komoditas pangan lainnya stabil. Seperti cabai merah besar

dan cabai merah keriting tetap Rp45.000 per kg, bawang putih Rp30.000

per kg, dan bawang merah Rp32.000 per kg.

Berbeda dengan bahan pokok beras, harga masih mahal. Beras medium IR-64

Rp11.500 per kg dan beras C-4 Rp12.500 per kg. Harga beras ini bertahan

tinggi, meskipun daerah sudah panen raya.

Selain cabai rawit merah, harga bahan pokok yang mengalami kenaikan

menjelang bulan puasa ini adalah telur ayam. Saat ini, telur ayam di

pedagang dijual Rp30.000 per kg atau naik Rp3.000 per kg.

"Kenaikan harga telur ayam terjadi karena permintaan masyarakat yang

meningkat pesat, terutama menjelang Ramadan 1444 H," kata Slamet, salah

satu pedagang di Pasar Darurat Klaten.

Kemudian, lanjut Slamet, harga daging ayam dan daging sapi masih stabil

hingga saat ini. Harga daging ayam di pasar Rp30.000 per dan daging sapi hasil rumah potong hewan (RPH) Rp120.000 per kg.

Harga bahan pokok seperti gula pasir dan minyak goreng minyakita di Kios Ramiyah dijual juga sesuai standar harga. Gula pasir Rp13.500 per kg dan minyak goreng Minyakita Rp14.000 per liter.

"Gula pasir dan minyak goreng bersubsidi ini kami jual tetap sesuai

standar harga, sekalipun banyak permintaan dari pelanggan terutama

menjelang bulan suci Ramadan 1444 H," ujar Nining Ramiyah. (N-2)