Grand Pasundan Convention Hotel Bandung Rayakan Ulang Tahun ke-20

GRAND Pasundan Convention Hotel atau GPCH didirikan dan diresmikan pada 28 Desember 2002. saat itu hotel milik PT Graha Bandung Kencana tersebut masih memiliki klasifikasi hotel bintang 3 dengan 77 kamar, 2 meeting room dan memiliki ballroom unggulan, yakni Malibu Dome.

Keberadaan Malibu Dome menjadi tempat terfavorit khususnya dalam pelaksanaan berbagai macam acara termasuk penyelenggaraan acara resepsi pernikahan. Malibu Dome merupakan ballroom yang memiliki kapasitas daya tampung hingga 1.000 orang dan menjadi ballroom hotel terbesar dan banyak diminati oleh masyarakat.

Seiiring dengan perkembangan usaha perhotelan, GPCH hotel yang bernuansakan dan menjunjung tinggi budaya Sunda sesuai dengan namanya, pada 2007 melakukan penambahan kamar dan fasilitas ruang pertemuan.

Pada 2008 dibuka gedung utama dengan penambahan 89 kamar sehingga jumlah kamar keseluruhan menjadi 166 kamar. Jumlah ruang pertemuan menjadi 11 ruang pertemuan.

Pada 2016 dibangun rukan dengan mengambil sebagian kamar, sehingga jumlah kamar menjadi 163 kamar. Hingga saat ini GPCH menyandang predikat hotel bintang 4.

Dalam perayaan hari jadi GPCH yang ke-20 pada 28 Desember 2022 telah dilakukan acara syukuran secara internal yang dihadiri seluruh jajaran manajemen beserta staf Grand Pasundan Convention Hotel.

"Selama 20 tahun beroperasi, GPCH dapat bertahan dalam menjalankan usaha perhotelannya. Berkali-kali, GPCH menghadapi tantangan usaha, baik dari sisi kebijakan pemerintah, persaingan usaha, hingga pandemi covid-19," ungkap General Manager GPCH Yuddi Handiaman, Kamis (29/12).

Berbekal hal itu, dia optimistis GPCH akan mampu menghadapi tantangan pada 2023. "Kami akan tetap berupaya agar usaha perhotelan GPCH akan terus berkembang."

Konser Sangkuriang

Puncak acara hari jadi GPCH yang ke-20 akan dilaksanakan pada 31 Desember 2022, bertempat di Malibu Dome, sekaligus menyongsong tahun baru 2023.

Acara akan dilaksanakan dalam sebuah kegiatan mengangkat seni budaya Sunda, Jawa Barat dengan menampilkan pentas seni Drama Musikal Longser Sangkuriang.

Puncak acara tersebut dapat dihadiri oleh masyarakat umum dan terbuka bagi siapa saja yang ingin menyaksikan pentas seni Longser Sangkuriang. Dengan membayar Rp350 ribu per orang, tamu yang hadir tidak hanya dapat melihat pertunjukan Longser Sangkuriang, tapi juga dapat menikmati hidangan makan malam all you can eat buffet dinner.

"Hidangan makan sepuasnya diramaikan dengan aneka makanan yang super mewah, lengkap mulai hidangan pembuka, aneka sup, hidangan utama hingga hidangan penutup," tambah Yuddi.

Khusus pembelian tiket sebelum hari H, para tamu hanya dikenakan biaya Rp250 ribu per orang. Tempat sangat terbatas hanya disediakan untuk tamu sebanyak 300 orang saja.

Pagelaran seni Drama Musikal Longser Sangkuriang akan menjadi pengalaman tersendiri bagi tamu yang hadir. Pentas seni seperti ini tidak akan ditemui di hotel mana pun, karena penyelenggaraan ini sangat khusus dan special sebagai pertunjukan spektakuler yang dimotori oleh Ega Robot Ethnic Percussion.

Konser ini akan didukung tatanan suara dan pencahayaan yang apik, dengan konsep tayangan sebuah konser, mengiringi tarian khas Sunda dan alur cerita yang melegenda, yakni kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi.

Untuk informasi hubungi Grand Pasundan Convention Hotel : 0811 226 6959. (N-2)