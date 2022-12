Zest Sukajadi Bandung Gelar Pesta Tahun Baru Berkonsep Back To School

MENYAMBUT pergantian tahun 2023, Zest Sukajadi Bandung menyelenggarakan acara pesta pergantian tahun dengan konsep ‘Back to School’. Pesta digelar di Lantai 9, Zest Sukajadi Bandung, pada Sabtu (31/12) dimulai pukul 19.00 WIB.

Zest Sukajadi Bandung menawarkan 2 paket dengan pilihan menarik khusus pada 31 Desember 2022, yaitu paket “Stay and Dinner” mulai dari Rp888.000net/kamar/malam untuk tipe kamar standard, termasuk welcome drink, makan malam prasmanan dan makan pagi untuk 2 orang. Tamu juga akan mendapatkan F&B voucher senilai Rp 50.000/kamar.

Bagi para tamu yang hanya ingin menikmati makan malam tahun baru saja, Zest Sukajadi Bandung menyediakan paket Makan Malam Tahun baru seharga Rp168.000/net/orang termasuk sajian makan malam buffet all you can eat, pertunjukan Drag Queen, hiburan musik dan akustik, serta kesempatan mendapatkan doorprize berupa voucher hotel.

“Zest Sukajadi Bandung merupakan salah satu hotel keluarga favorit di Bandung. Oleh karena itu kami berupaya memberikan pelayanan yang memprioritaskan melingkupi kebersihan, kesehatan dan keamanan para tamu dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga para tamu kami tidak perlu khawatir dan dapat menikmati momen malam pergantian tahun baru bersama keluarga dengan nyaman," ungkap Himawan, Hotel Manager Zest Sukajadi Bandung.

Zest Sukajadi Bandung terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat kuliner, perbelanjaan dan hiburan. Hotel ini menyediakan 149 kamar dengan standar internasional dan didukung dengan rangkaian fasilitas yang lengkap untuk kenyamanan para tamu. Di antaranya Citruz Café™, in room dining, ruang serba guna serta Lantai 9 yang merupakan outlet terbaru di rooftop, sehingga para tamu dapat menikmati pemandangan kota Bandung yang indah.

Hubungi : 022-8260 2060. (N-2)