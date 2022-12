H-4 Natal, Harga Beragam Komoditas di Kota Sukabumi Cenderung Stabil

HARGA beragam komoditas kebutuhan masyarakat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjelang H-4 Natal cenderung stabil. Komoditas yang harganya mengalami pergerakan hanya dua jenis cabai.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Muhammad Rifki, menuturkan per Rabu (21/12) harga beragam komoditas kebutuhan masyarakat relatif tidak ada perubahan signifikan. Hasil pemantauan di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, pergerakan harga hanya terjadi pada komoditas cabai.

"Yang berubah itu cabai rawit merah. Harganya turun dari Rp48 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik dari Rp45 ribu menjadi Rp46 ribu per kilogram," terang Rifki, Rabu (21/12).

Ia menyebut kondisi pergerakan harga saat ini cenderung terkendali. Ia berharap kondisinya bisa terus berlangsung hingga akhir tahun nanti. "Sesuai hukum pasar, kalau harga stabil, berarti pasokan dan permintaan tidak terjadi peningkatan. Mudah-mudahan harga bisa terus terkendali," ucapnya.

Data Diskumindag Pemkot Sukabumi menunjukkan, untuk harga beras Ciherang Cianjur I kisaran Rp12 ribu per kilogram, beras Ciherang Cianjur II kisaran Rp11.700 per kg, beras Ciherang Sukabumi Rp10.100 per kg beras premium kelas I Rp12.500 per kg, dan beras medium terendah kisaran Rp9.100 per kg.

Sementara daging sapi masih di kisaran Rp130 ribu per kg dan daging ayan Rp36 ribu per kg. Sedangkan telur ayam bertahan di kisaran Rp30 ribu per kg.

"Untuk komoditas sayuran stabil. Sejauh ini stok terpantau masih mencukupi kebutuhan. Di pasaran masih tersedia," pungkasnya. (OL-15)