Harga Sejumlah Bahan Kebutuhan Pokok Di Banyumas Naik

HARGA sejumlah kebutuhan pokok di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) mengalami kenaikan. Di antaranya adalah beras kelas medium, daging ayam, telur ayam, dan cabai rawit.

Berdasarkan pemantauan di Pasar Wage, Purwokerto, Senin (12/12) harga beberapa kebutuhan pokok mulai mengalami lonjakan. "Beras kelas medium dari semula Rp10.500 kini menjadi Rp11 ribu per kg. Ada kenaikan Rp500 per kg. Kemungkinan karena saat sekarang minim panen," jelas Warsidi, 46, pedagang di pasar setempat.

Pedagang lainnya, Suwarni, 54, mengatakan harga daging ayam dan telur ayam juga mengalami kenaikan.

"Kalau telur ayam bertahan tinggi Rp31 ribu per kg, padahal pekan lalu masih sekitar Rp28 ribu per kg. Demikian juga dengan daging ayam mengalami kenaikan dari semula Rp33 ribu menjadi Rp34.500 per kg. Kemungkinan harga telur dan daging ayam akan naik menjelang Natal dan Tahun Baru," katanya.

Sementara di Pasar Manis, Purwokerto, harga cabai rawit melonjak menjadi Rp50 ribu dari sebelumnya Rp42.500. "Beberapa waktu lalu, harga cabai rawit masih sekitar Rp42.500 per kg, namun sekarang telah mencapai Rp50 ribu. Mungkin karena permintaan meningkat, sementara suplai masih tetap dari petani," kata Warsini, 57, pedagang di pasar setempat. (OL-15)