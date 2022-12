Kolaborasi Manzone-Bandros Ajak Explore Bandung Hingga Hitung Kacang

PERUSAHAAN ritel pakaian fesyen pria, Manzone menggelar kegiatan explore kota bandung menggunakan Bandung Tour on Bus atau kerap dikenal Bandros, akhir pekan lalu,. Manzone merupaka jenaka fesyen lokal dibawah naungan PT Mega Perintis yang memiliki ratusan gerai tersebar di seluruh indonesia.

Kegiatan itu berawal dari kolaborasi Manzone bersama Bus Bandros dibawah naungan dinas perhubungan kota Bandung untuk menggaet peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan explore kota Bandung.

“Kampanye #momenbaik Manzone mengajak peserta untuk mengcapture momen kebersamaan dan pengalaman baik saat keliling kota Bandung bersama, Manzone adalah product Lokal begitu pula dengan Bandros. Kolaborasi untuk saling mendukung sesama product lokal” ujar Laura Kristina, GM Marketing Laura Kristina Manzone.

“Bandung is the perfect place to visit” ungkap Fajar Guide yang menemani Para Peserta selama perjalanan. Sepanjang perjalanan Manzoners disuguhkan suasana kota untuk dinikmati. Bandung dikenal sebagai salah satu magnet pariwisata. Ada banyak hal menarik yang bisa ditemui seperti kuliner, fashion sampai hiburan. Rute yang dilalui dimulai dari halte bandros di alun-alun kota Bandung hingga akhir tujuan adalah Mall Paskal 23.

Peserta diajak untuk merasakan store experience saat visit ke Showroom Manzone Paskal 23 di lantai 2.

“Bepergian ke Mall menggunakan Mobil atau angkutan lainnya sudah lumrah, Namun yang seru dari event ini adalah bus bandros turut serta mengantar peserta ke Mall, disini bisa kita capture juga momen-nya, khusus explore bareng Manzone kita adakan rute khusus shopping ke Mall pake bandros” tutur Laura.

Ruang ritel yang besar itu memiliki koleksi lengkap dari kaos, kemeja, celana, batik, active wear, dan kebutuhan grooming pria lainnya. Manzone setiap bulannya menampilkan konsep sesuai dengan campaign yang diusung, saat event explore bandung berlangsung Manzone mengusung tema Football dengan campaign #momenbaik sehingga tampilan toko ikut memeriahkan pesta sepak bola 2022 yang sedang berlangsung.

Sembari memberikan pengalaman berbelanja bagi peserta dengan berkeliling mendengarkan penjelasan Sales Assistant terkait product yang dikeluarkan Manzone mengajak peserta untuk bermain Games In Store yaitu Counting Peanut yang merupakan In Store Activity yang merupakan kolaborasi antara Manzone dan Kacang Garuda.

"Peserta diminta untuk menebak jumlah kacang didalam Jar yang digantung pada windows toko dengan hadiah menarik untuk setiap katagori tebakan angkanya," pungkas Laura. (RO/OL-7)