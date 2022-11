PRURide Indonesia 2022 di Bandung Sukses Bangun Kebersamaan Keluarga dan Donasi Program Desa Maju

SETELAH dua tahun dilaksanakan hanya secara virtual, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali menghadirkan ajang bersepeda PRURide Indonesia 2022 dengan konsep hybrid.

Gelaran tahunan yang bertempat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat itu bertujuan untuk memberikan manfaat menyeluruh dalam mendukung masyarakat menjadi lebih aktif dan sehat, membantu mereka memaknai kebersamaan dengan keluarga, serta turut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat prasejahtera melalui program Desa Maju Prudential, di Kecamatan Mauk, Tangerang.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Premraj Thuraisingam menjelaskan, olahraga memiliki manfaat yang lebih luas dari sekedar untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas tubuh. Bahkan, survei perilaku masyarakat pada Februari lalu menyebutkan bahwa berkomunikasi atau bonding dengan keluarga (94,3%) melakukan hobi (86,2%) serta berolahraga (81,8%) merupakan kegiatan-kegiatan pilihan masyarakat agar mereka tetap bersemangat.

"Oleh karenanya, PRURide Indonesia 2022 hadir dengan berbagai kategori yang dapat diikuti untuk mendukung gaya hidup sehat seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain itu, sejalan dengan misi kampanye #MadeforEveryFamily, Thuraisingam mengaku percaya PRURide Indonesia 2022 dapat mempererat bonding di antara keluarga serta menjadikan Indonesia lebih kuat.

"Hal ini ditunjukkan dengan inisiatif Prudential untuk mengkonversi total jarak dari partisipasi seluruh peserta sebagai donasi untuk meningkatkan taraf hidup lebih dari 8.500 masyarakat prasejahtera Desa Maju Prudential di Mauk, Tangerang,” tambah Prem.

Besarnya manfaat olahraga untuk keluarga juga dielaborasi dengan detail oleh psikolog dan penulis buku terkemuka di Amerika, Dr. Christina Hibbert: The family who exercises together, gets and stays healthy together–physically and mentally, grows in self-worth and confidence together, has fun together, remains active together, throughout life, and stays together.

Secara spesifik untuk kegiatan bersepeda, Saskhya Aulia Prima, M.Psi., Psikolog Keluarga dan Anak serta co-founder Tiga Generasi Saskhya Aulia mengungkapkan, bersepeda memiliki berbagai nilai-nilai penting untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga, dan bahkan bisa menjadi salah satu sarana edukasi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

Beberapa di antaranya untuk memperkuat kebersamaan karena bersepeda menjadi salah satu kegiatan untuk mengoptimalkan quality time keluarga. Lalu menanamkan nilai kepercayaan, di mana semakin sering kita berinteraksi maka makin besar kepercayaan yang bisa terbangun, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya.

"Selain itu, bersepeda juga mengajarkan pentingnya nilai perlindungan yang diwakilkan dengan tindakan saling melindungi ketika bersepeda di area umum hingga bagaimana jadwal bersepeda menjadi upaya melindungi kesehatan keluarga," jelasnya.

Di tahun keempatnya, PRURide Indonesia 2022 yang dapat diikuti seluruh keluarga Indonesia hadir dengan rute menarik yang sarat akan ciri khas Bandung. Rute untuk kategori Grand Fondo atau Medio Fondo di mulai dari Gedung Sate lalu dilanjutkan ke Jembatan Pasopati, kawasan Asia Afrika, Bunderan Kota Baru Parahyangan, Daerah Rendeh, hingga kawasan Cikampek-Padalarang.

Bagi peserta kategori Fun Ride, telah disiapkan juga jalur khusus yang akan melewati area-area ikonik Bandung seperti Monumen Perjuangan, Jembatan Pasupati, Kawasan Dago, Museum Geologi, dan lokasi menarik lainnya. Bagi peserta yang memilih kategori virtual dapat menyelesaikan target jarak yang telah ditetapkan mulai hari ini hingga 6 November, secara bertahap maupun langsung, akan tercatat melalui aplikasi 99 Virtual Race.

Pegiat Sepeda dan Content Creator Dony Adhika mengapresiasi PRURide Indonesia 2022 yang juga menyajikan rute yang menantang. Menurutnya, membangun kebiasaan baik tidak dapat dilakukan dengan instan, dibutuhkan dukungan dan pengingat yang konsisten, seperti melalui kehadiran agenda PRURide Indonesia.

"Selama empat tahun Prudential mendorong masyarakat untuk senantiasa menjalankan kebiasaan hidup sehat dan aktif dengan bersepeda. Sedangkan bagi para pesepeda, ajang rutin ini dapat menjadi kesempatan kita melatih endurance serta momen yang pas untuk berkumpul bersama teman atau keluarga ataupun dengan orang-orang baru,” ujar Dony.

Dalam PRURide 2022, Prudential mengonversikan total jarak yang ditempuh oleh para peserta sebesar Rp2.700 per kilometer untuk progrtam Desa Maju Prudential di Mauk, Tangerang, yang sekaligus menandai rangkaian perayaan ulang tahun Prudential ke-27.

Hingga Desember 2021, Prudential Indonesia bersama Habitat for Humanity Indonesia berhasil menyelesaikan pembangunan 63 unit rumah dan toilet baru yang layak, pembangunan 2 sumber air bersih dan 272 meter sistem drainase, pemasangan 25 unit fasilitas cuci tangan portabel, penyelenggaraan Training WASH (Water, Sanitation and Hygiene) untuk 128 orang dan Training Konstruksi Dasar dan Rumah Sehat untuk 51 orang, serta pendistribusian paket alat kebersihan diri untuk 617 keluarga dan voucher sembako untuk 562 keluarga. (RO/OL-7)