EWF Rayakan Maulid Nabi dan Hari Santri di Gresik

PT Equityworld Futures (EWF) Sahid Sudirman Centre Jakarta dan Trillium Surabaya turut merayakan maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional. Sekitar 1.000 orang, termasuk warga sekitar, memperingatinya di Makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran Manyar, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (22/10).

Tiga pekan sebelumnya, karyawan EWF dan warga sekitar masing-masing mulai mengaji lalu mengkhatamkan satu juz terakhir secara berjemaah di area makam Siti Fatimah pada hari pelaksanaan acara. Pimpinan Cabang EWF Jakarta, Hartono Gunawan, mengutarakan bacaan Al-Qur'an tertuju untuk semua keluarga dan Tanah Air.

"Kami berniat membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an untuk semua keluarga, kedua orangtua, kakek nenek, serta leluhur kita. Selain itu, kami kirimkan juga untuk semua yang menjadi amanah kita sekeluarga dan negeri tercinta Indonesia," kata Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).

Dalam kesempatan itu, EWF menyumbangkan 1.000 Al-Qur'an. Sebanyak 940 di antaranya diberikan kepada orang-orang yang ikut membaca Al-Qur'an. Selebihnya untuk pengurus dan kiai daerah setempat.

"Kami mengajak ibu-ibu warga sekitar mengaji untuk mengingatkan kembali bahwa posisi wanita dalam kehidupan ini sangat penting. Melihat pula tokoh ulama perempuan masih termarginalkan, kami mau mengangkat itu. Kami juga melibatkan para karyawan EWF untuk membiasakan membaca Al-Qur'an. Nanti akan dibudayakan mengaji bersama di kantor," jelas Hartono.

Usai membaca doa khataman Al-Qur'an, ribuan peserta merayakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama mengumandangkan selawat nabi dan mendengar ceramah. "Semoga dalam peringatan maulid ini, umat Islam senantiasa meneladani ketaatan Rasullah SAW sehingga mendapat keberkahan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW ialah sosok panutan bagi seluruh umat Islam. Semoga semua juga senantiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat," kata pimpinan Cabang EWF Surabaya Tan Jimmy Tanrian yang turut hadir dalam kegiatan itu.

Sebelum acara berakhir, para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Syukur untuk menghormati perjuangan para pahlawan, tanpa terkecuali kepada Siti Fatimah binti Maimun, penjuang wanita dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya daerah Gresik. Fatimah wafat pada Jumat, 7 Rajab 475 Hijriyah (2 Desember 1082 M). (OL-14)