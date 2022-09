Rayakan Hari Jadi ke-212 Kota Bandung, Ibis Bandung Trans Studio Gelar Sepeda Santai

PERINGATAN Hari Jadi ke-212 Kota Bandung (HJKB) dilaksanakan serentak oleh seluruh warga, tak terkecuali di ibis Bandung Trans Studio.

Bersama lebih dari 1.000 pesepeda, mereka meramaikan semangat : Bangkit Bersama untuk Bandung Juara.

Momen ini bersamaan dengan perayaan satu dekade ibis Bandung Trans Studio yang dirayakan dengan mengadakan Sepeda Santai Gocapan “SASAGON V2.0”. Kegiatan ini bukan kali pertama dan sudah tidak asing lagi bagi para pesepeda di Kota Bandung yang sering menikmati sarapan di Oopen Restaurant dengan promo Gocapan (Gowes Cari Sarapan).

Ibis Bandung Trans Studio menjadi titik kumpul bagi para peserta SASAGON V2.0, yang memiliki tagline : Bersepeda dari mana saja, finish di Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung.

Acara berlangsung dari pukul 06:00 hingga 11:00 WIB dimulai dengan seremonial potong tumpeng sebagai perayaan satu dekade ibis Bandung Trans Studio. Dilanjutkan opening dancer dari talent Trans Studio Bandung selagi para peserta menikmati sarapan buffet All You Can Eat.

Setelah pesepeda mengisi kembali energi, dilanjutkan dengan berolahraga Pound dan Zumba yang menjadi puncak acara. Selingan acara ialah pembagian puluhan grand prize yang terdiri dari smartphone, smartwatch, sepeda lipat, dan sepeda gunung, juga ratusan voucher menginap di Accor Group dan Trans Hotel Group.

“Acara ini menjadi acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh ibis Bandung Trans Studio dalam rangka satu dekade hotel beroperasi dan berbarengan Hari Jadi Kota Bandung. Acara ini menjadi double euphoria yang dibagikan pihak manajemen kepada lebih dari 1.000 pesepeda," ujar Indra Gunawan, General Manager ibis Bandung Trans Studio.

Setelah bersantap sarapan sehat yang aman dan nyaman, para pesepeda bisa menyusuri luasnya Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung ini dengan banyak ikonik sudut untuk berfoto bersama.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon +62 811-2000-0684 yang juga terhubung dengan official whatsapp Restoran ibis Bandung Trans Studio. (N-2)