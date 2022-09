Chef Avenzel Hotel and Convention Sajikan Menu Khas Bekasi dan Bogor di Lombok

DUA perwakilan chef dari Avenzel Hotel and Convention Cibubur diberikan kepercayaan untuk menghidangkan makanan khas Bogor dan Bekasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Aruna Senggigi Resort and Convention.

Dengan mengangkat tema, Avenzel BnB (Bekasi dan Bogor) Food Promotion Goes to Aruna Senggigi, kedua chef Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Omang Hariyanto dan Reza Rafsanjani akan menyajikan dan memperkenalkan menu makanan tersebut kepada setiap tamu yang berada di Aruna Senggigi Resort and Convention.

Menu yang akan dihidangkan diantaranya Nasi liwet bogor, nasi jagung, nasi uduk, nasi tutug oncom, sayur asem, tumis tongkol suir petai, pesmol ikan, cah jantung pisang, dan aneka sambal.

Kegiatan itu berlangsung dari 26 September hingga 2 Oktober 2022. Sementara itu, nantinya bergantian chef Aruna Senggigi Resort and Convention Lombok yang akan menyajikan makanan di Avenzel Hotel and Convention Cibubur.

General Manager Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Handoko mengatakan, dengan kegiatan ini chef Avenzel Hotel and Convention Cibubur bisa membuat makanan yang bisa dinikmati oleh lidah masyarakat Lombok.

Selain itu, kedua chef yang bertugas bisa kembali dengan membawa ilmu masakan khas Lombok, untuk bisa dihidangkan kepada tamu Avenzel Hotel and Convention.

“Kita ingin meningkatkan kapasitas kita untuk terus berkarya. Salah satunya dengan menyajikan makanan khas Bekasi dan Bogor sampai ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita pun tidak berhenti sampai disitu, karena kita juga mau terus melebarkan sayap dan terus belajar, dengan mengambil ilmu menyajikan makanan khas Lombok. Jadi saling belajar antara Avenzel Hotel and Convention dengan Aruna Senggigi Lombok, “ücap Handoko, (RO/OL-7)