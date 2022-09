Harga Barang Kebutuhan Pokok Di Sumsel Alami Kenaikan

HARGA bahan kebutuhan pokok di Sumatera Selatan mengalami kenaikan. Hal tersebut didapati berdasarkan hasil pemeriksaan per hari tim Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel ke sejumlah pasar tradisional sejak awal September 2022.

Harga eras medium terpantau senilai Rp11 ribu per kilogram atau naik 10 persen dari sebelumnya Rp10 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras premium kini tercatat Rp12 ribu per kilogram atau naik 4 persen dari sebelumnya Rp11.500 per kilogram.

Lalu, minyak goreng curah saat ini dijual dengan harga eceran Rp14.500 atau naik 4 persen dari sebelumnya Rp14 ribu per liter. Untuk tepung terigu protein tinggi menjadi Rp15 ribu atau naik 15 persen dari senilai Rp13 ribu atau harga rata-rata saat ini Rp14.350 per kilogram.

"Begitupun cabai, bawang merah, bawang putih, kacang tanah juga mengalami kenaikan antara 4 persen-11 persen. Namun hal itu tidak signifikan dipengaruhi penyesuaian harga BBM," kata Kepala Dinas Perdagangan Sumsel, Ahmad Rizali.

Ia menyebutkan, kenaikan harga barang pokok itu sebagian besar karena indikasi penyimpangan cuaca yang dialami daerah penghasil di antaranya seperti di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung sekitarnya dan kondisi geopolitik negara pengekspor bahan baku gandum yang tidak stabil.

"Maka upaya penebalan bantalan sosial tambahan solusi saat ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat, secara substansi harga barang di pasaran dalam kategori stabil dan terjangkau oleh masyarakat," pungkasnya. (OL-15)