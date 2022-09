Jogja Bike Rendezvous 2022 Dorong Kebangkitan Pariwisata

SETELAH 7 tahun vakum, Jogja Bike Rendezvous (JBR) kembali digelar pada 16-18 September lalu. Program yang dihelat Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) ini pun menjadi tempat silaturahmi bagi para pecinta Harley Davidson dari seluruh Indonesia.

Ketua Pengda HDCI DI Yogyakarta, Santoso Rohmad mengaku puas dengan gelaran JBR 2022. Pasalnya, selain diikuti ribuan bikers dari seluruh Indonesia, ajang ini juga mampu berkontribusi bagi kebangkitan pariwisata dan ekonomi Jogja.

"Tidak hanya dari Indonesia, saya dapat laporan bikers dari Amerika

Serikat juga ada yang ikut," kata dia.

Selama tiga hari pelaksanaan, para bikers menepati komitmennya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.

Kontribusi para bikers terasa dari okupansi hotel di Jogja serta pembelian makanan oleh-oleh dan cindera mata. Sesuai tujuan awal, gelaran ini tidak hanya ajang bersilaturahmi bagi para bikers, tapi juga menampilkan banyak pelaku UMKM, baik yang bergerak di bidang kuliner maupun cindera mata.

Sebelumnya, Ketua Umum HDCI, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menyampaikan, penyelenggaraan kembali JBR 2022 setelah sempat vakum selama 7 tahun ini berisikan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, salah satunya adalah bakti sosial. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia pada masa pasca pandemi covid-19 ini.

"HDCI sepakat menetapkan tema besar acara JBR ini adalah bakti sosial, HDCI peduli wong cilik, HDCI peduli UMKM, dan HDCI peduli terhadap bangkitnya pariwisata," tegas dia.

Teddy pun berpesan, seluruh pengda dan pengcab agar terus

meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat dan kepedulian lingkungan, termasuk bagi para pelaku UMKM, termasuk di daerah masing-masing.



Bangkitkan ekonomi

Dalam event ini, ribuan bikers telah hadir untuk turut mendukung kegiatan JBR 2022. Dengan jumlah kunjungan tersebut, diharapkan event JBR 2022 ini dapat turut mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata DIY.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyambut anggota HDCI dengan menyatakan penyelenggaraan JBR 2022 dengan mengusung slogan Ride and Rise as Unity, menjadikan acara ini sebagai gerakan linier di dalam mendukung Indonesia pada presidensi G-20 (Recover Together, Recover Stronger).

"Besar harapan kami perhelatan ini dapat menjadi stimulus kebangkitan ekonomi, hiburan, dan juga promosi pariwisata pada masa pasca pandemi covid-19," kata Paku Alam.

Ia berharap, penyelenggaraan JBR 2022 ini dapat berjalan dengan lancar,

aman, dan tertib. Dengan demikian kegiatan tersebut dapat memberikan

kontribusi yang optimal demi kemajuan dunia otomotif, khususnya motor di Yogyakarta dan Indonesia.

Ketua Panitia JBR 2022, Sobri Emiga Sando menyampaikan, JBR 2022 telah

dimulai sejak 16 September 2022 dengan agenda kegiatan berupa Drag Race

Harley Davidson di Pantai Depok.

Pada 17 dan 18 September, kegiatan JBR 2022 dipusarkan di Jogja Expo Center, yang berisi gathering para biker, motor show Harley Davidson, pameran stand-stand UKM dan UMKM DIY, hingga konser pesta rakyat. (N-2)