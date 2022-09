Lantamal VII Bersihkan Sampah di Pantai Teluk Kupang

PRAJURIT TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang, Nusa Tenggara Timur membersihkan sampah yang bertebaran di kawasan pantai Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, Rabu (7/9).

Aksi pembersihan pantai dipimpin Komandan Lantamal VII Laksamana Pertama (Laksma) Heribertus Yudho Warsono melibatkan puluhan prajurit TNI, anggota Polri, serta penjabat Wali Kota Kupang George Hadjo dan aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Heribertus, aksi pembersihan sampah bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Angkatan Laut ke-77 yang juga dirayakan seluruh Pangkalan TNI Angkatan Laut.

"Kegiatan ini dalam untuk membantu pemerintah membersihkan Kota Kupang dari sampah, terutama sampah-sampah yang menganggu ekosistem laut, juga dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Laut," ujar Heribertus.

Menurutnya, TNI siap membantu pemerintah Kota Kupang untuk membersihkan pantai dari tumpukan sampah plastik yang selain mengotori pantai, juga mengotori laut. Setiap musim hujan, sampah terbawa banjir dan masuk ke Teluk Kupang.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjo gerakan membersihkan pantai Teluk Kupang tersebut sangat membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan Kota Kupang bersih dan sehat. Menurut George, sejak menjabat wali kota Kupang dua pekan lalu, ia memimpin seluruh ASN mulai kantor wali kota sampai kelurahan untuk membersihkan sampah. "Untuk dua bulan ke depan, saya pastikan Kota Kupang bebas dari sampah, dan setelah bersih, kita akan kawal," ujarnya.

Selain itu, pemerintah Kota Kupang mengeluarkan gerakan masuk got, yang mengharuskan seluruh ASN melakukan pembersihan seluruh got. "Kita kerja kolaborasi untuk membersihkan seluruh got dari sampah agar supaya pada musim hujan, sampah tidak terbawa ke laut," ujarnya. (OL-15)