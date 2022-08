IFG Labuan Bajo Komodo Marathon 2022 Siap Digelar di NTT

INDONESIA Financial Group (IFG) berkolaborasi dengan anggota holding antara lain Jasa Raharja, Askrindo, Jamkrindo, dan IFG Life akan menyelenggarakan ajang marathon berskala besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk “IFG Labuan Bajo Komodo Marathon 2022”.

Event marathon tersebut akan digelar pada 29 Oktober 2022 mendatang dan diikuti kurang lebih 1.500 pelari nasional maupun internasional. “IFG Labuan Bajo Komodo Marathon 2022” akan melombakan kategori rute 42K (Full Marathon), 21K (Half Marathon), 10K, dan 5K.

Ketua Pelaksana “IFG Labuan Bajo Komodo Marathon 2002”, Fitri Istanti, menyatakan harapaannya bahwa ajang ini dapat menarik minat pelari lokal, nasional maupun internasional karena tak hanya menawarkan rute yang menantang dengan topografinya yang khas,

"Namun juga akan memanjakan peserta dengan pemandangan yang menakjubkan, sehingga disebut sebagai the most challenging marathon route with the most beautiful scene," kata Fitri dalam keterangan pers, Jumat (26/6).

"Marathon bergengsi ini pun menjadi yang pertama kali digelar di Labuan Bajo dengan konsep sport tourism," ucapnya.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk nyata dukungan IFG, sebagai perusahaan holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi terhadap langkah pemerintah yang berfokus pada promosi Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP).

Selama ini, telah banyak atlet berprestasi Indonesia yang dilahirkan di Bumi Flobamora, seperti Matheus Wuli, Lamek Yunias Banu, Eduardus Nabunome (alm), Mery Paijo, Apriana Paijo, dan lain-lainnya.

“IFG Labuan Bajo Marathon 2022” juga diharapkan ikut berperan dalam menelurkan bibit-bibit baru, khususnya yang berprestasi di bidang atletik, baik itu di kancah nasional maupun internasional.

“Event ini merupakan bentuk dukungan IFG untuk mendorong lahirnya generasi baru atlet-atlet lari dr NTT", jelas Direktur Utama IFG, Robertus Billitea.

Robertus menambahkan, dalam pelaksanaan ajang “IFG Labuan Bajo Marathon 2022” ini, IFG ingin mengajak partisipasi masyarakat dalam meramaikam event ini sebagai bentuk pesta rakyat Manggarai Barat dan sekitarnya, dan berharap momentum ini bisa sekaligus mendukung

Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) yang dicanangkan oleh pemerintah dan menyongsong Indonesia keluar dari masa pandemi.

Sejalan dengan hal itu, IFG juga mendukung percepatan peningkatan perekonomian masyarakat lokal dengan pemberdayaan UMKM dalam ajang “IFG Labuan Bajo Marathon 2022”, setelah 2 (dua) tahun melambat akibat pandemi covid-19.

Event ini diharapkan membuka mata dunia lebih lebar lagi terhadap Labuan Bajo, mencakup aspek sosial budaya dan pesona alamnya yang begitu memikat, sehingga meningkatkan pariwisata di daerah tersebut, termasuk di luar waktu marathon digelar.

IFG juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Labuan Bajo mempersiapkan sejumlah acara pendukung, seperti pameran UMKM serta pagelaran seni dan budaya khas NTT, untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa “IFG Labuan Bajo Marathon 2022” sejalan dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN untuk meningkatkan perekonomian lokal.

“Ini akan men-support dan mendukung semakin kuatnya Labuan Bajo sebagai tempat wisata prioritas di Indonesia. Dan jika ini akan sukses, maka UMKM-UMKM di Labuan Bajo akan terdukung," jelasnya.

"Tidak hanya di Labuan Bajo, tentunya di NTT, dan ini akan menjadi lompatan besar karena Indonesia setelah kondisi corona saat ini akan menuju support besar terhadap pariwisata Indonesia,”papar Arya.

Sekjen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Tigor Tanjung, menyatakan optimismenya bahwa “IFG Labuan Bajo Marathon 2022” dapat berperan dalam menelurkan bibit-bibit baru, khususnya yang berprestasi di bidang atletik, baik itu di kancah nasional maupun internasional."

Pihak penyelenggara, Mesa Racer, menyatakan bahwa selain sejumlah kategori individu atau perorangan yang dapat diikuti oleh warga umum baik dari lokal, domestik, maupun internasional, “IFG Labuan Bajo Marathon 2022” juga melombakan kategori kelompok di Ekiden (Estafet 5K) dan lomba khusus anak-anak di kategori Kids Dash 100M. (RO/Ol-09)