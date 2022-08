Harga Telur Ayam di Klaten Rp30.000 per kilogram

HARGA telur ayam di Klaten, Jawa Tengah, bergerak naik. Saat ini, harga

di pedagang pasar Rp30.000 atau naik Rp3.000 per kilogram. Kenaikan

harga telur mulai pekan ini.

Sementara itu, ketersediaan telur ayam aman untuk kebutuhan masyarakat.

Saat ini, Klaten memiliki stok telur ayam 39.096,7 kg, sedangkan

kebutuhan hanya sekitar 752,7 kg per hari.

Pantauan harga di Pasar Gede Klaten, Kamis (25/8), harga telur ayam

menunjukkan tren kenaikan. Mulai pekan ini harga jual telur di pedagang

pasar naik Rp3.000 menjadi Rp30.000 per kg.

"Harga telur saat ini Rp30.000 per kg. Padahal, akhir pekan lalu harga

masih berkisar Rp27.000 per kg. Kami tidak tahu harga faktor penyebab

harga telur naik," kata Nining Ramiyah, pedagang.

Menurut Nining, harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari kini justru

turun. Seperti bawang merah, harga sekarang Rp35.000 per kg dan harga

bawang putih hanya Rp25.000 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit sekarang hanya Rp40.000 per kg, cabai merah

besar Rp55.000, dan cabai merah keriting Rp52.000 per kg. Pun harga

bahan kebutuhan pokok kini terus bergerak turun.

Kenaikan harga telur ayam saat ini, menurut Ageng, pelaku usaha

angkringan, memberatkan rakyat kecil. Meski demikian, pihaknya tidak

akan menaikkan harga makanan demi pelanggan.

"Harga beras juga stabil. Saya tadi membeli beras Rp10.000 per kg. Gula

pasir juga masih bertahan seharga Rp13.000 per kg, dan minyak goreng

curah Rp14.000 per liter," kata Ageng. (N-2)