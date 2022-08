Ideas Award 2022 di Labuan Bajo, ini Juara Umumnya

SAAT ini praktik diversity, equity, inclusion (DEI) dan environmental, social, governance (ESG) menjadi isu global yang kini menjadi arus utama bagi eksistensi organisasi/korporasi secara berkelanjutan. Karenanya, Ideas Award 2022 digelar Humas Indonesia bagian dari PR Indonesia Group yang berlangsung secara offline di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 3-5 Agustus 2022.

Ideas merupakan apresiasi bagi para insan PR yang mengomunikasikan praktik DEI dan ESG terbaik di organisasinya.

Tercatat ada 77 entri dari 39 organisasi dari berbagai lintas instansi/korporasi yang berlaga di ajang tersebut. Danone Indonesia terpilih sebagai juara umum sebagai apresiasi tertinggi bagi peserta dengan penghargaan terbanyak, tepatnya tujuh subkategori.

Ideas Awards tahun ini mengusung tema tentang Keberagaman dalam Kesatuan Budaya Indonesia dengan dua kategori yaitu DEI dan ESG. Kategori DEI terdiri dari empat subkategori meliputi Kesetaraan Gender dan Keragaman, Keberpihakan terhadap Disabilitas, Kesetaraan Peluang Karier, dan Pemberdayaan Karyawan dengan Kemampuan Beragam. ESG terdiri dari tiga subkategori terdiri dari lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance).

Corporate Communications Danone Indonesia Arif Mujahidin mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan terhadap pihaknya. "Kami percaya sebagai praktisi humas membangun reputasi perusahaan yang positif perlu didukung dengan inisiatif dan implementasi komitmen berkelanjutan perusahaan yang baik di lapangan. Sejalan dengan visi kami yakni One Planet One Health, Danone Indonesia memiliki komitmen penuh dalam menjalankan operasional bisnis yang bertanggung jawab dan berdampak baik kepada masyarakat Indonesia baik dalam aspek kesehatan dan lingkungan. Penghargaan yang kami raih dalam Ideas Awards 2022 menjadi bukti nyata dan pengakuan akan komitmen kami yang sungguh-sungguh dalam membawa dampak positif bagi Indonesia melalui bisnis dan inisiatif kami."

Founder & CEO Humas Indonesia Asmono Wikan mengatakan tentang semakin penting mengomunikasikan isu-isu terkait DEI dan ESG. "Isu inklusi sosial, misalnya. Saat ini patut mendapat perhatian sangat serius bagi organisasi/korporasi. Terutama dari para pemimpinnya, agar strategi komunikasi yang dijalankan lebih relevan, empatik, dan berdampak," urainya.

Tujuh penghargaan yang diterima oleh Danone Indonesia terkait Program Healthitude dalam Kategori DEI (Pemberdayaan Karyawan dengan Kemampuan Beragam), Boiler Biomassa dalam Kategori ESG (Lingkungan), Bijak Berplastik dalam Kategori ESG (Lingkungan), Sustainable Agriculture dalam Kategori ESG (Lingkungan), Rebuild Socio-Eco Life of School Canteen Ladies Who Severely Impacted Due to Pandemic service dalam Kategori ESG (Sosial), Danone SN Commitment to support parents during the first 1000 critical days of parenthood journey through 24/7 live services dalam Kategori ESG (Sosial), dan Family Friendly in Danone Indonesia dalam Kategori ESG (Sosial). (RO/OL-14)