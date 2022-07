Jelang Tahun Baru Islam 1444 H, Harga Bahan Pangan Pokok di Klaten Stabil

HARGA bahan pangan pokok di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah,

stabil menjelang perayaan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah.

Sementara, harga cabai rawit mulai merambat turun pekan ini, dan

cabai besar merah serta keriting (tampar) masih tinggi.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, harga cabai rawit yang pekan lalu per

kilogram (kg) masih Rp85.000, sekarang turun menjadi Rp60.000.

Kecuali cabai besar merah (teropong) kini masih bertengger di harga

Rp95.000 per. Pun harga cabai keriting tetap bertahan Rp75.000 per kg.

"Hanya cabai merah besar dan cabai keriting yang harganya masih tinggi

sampai sekarang ini,� kata Triyanti, pedagang, Selasa (26/7).

Selain cabai rawit, harga bawang merah juga mulai turun. Kini, bawang

merah super di pasar Rp60.000 per kg atau turun Rp10.000.

"Berbeda dengan bawang putih. Harga komoditas ini tidak bergejolak.

Dalam beberapa pekan terakhir harga stabil Rp27.000 per kg," jelasnya.

Harga bahan pangan pokok lainnya, seperti daging ayam stabil Rp35.000

per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, dan telur Rp27.000 per kg.

Menurut Slamet, pedagang, harga daging ayam, daging sapi, dan telur ayam stabil, bahkan cenderung turun pasca-Hari Raya Idul Adha.

Harga beras dan gula pasir di pasar tradisional ini juga stabil. Beras

kualitas prima Rp10.000 per kg dan gula pasir Rp13.000 per kg.

"Hingga saat ini pasokan dan ketersediaan bahan pangan pokok di Pasar

Gede Klaten aman menjelang Tahun Baru Islam 1444 H," pungkasnya. (N-2)