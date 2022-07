Kecapi Villa Tawarkan Kamar dengan Kolam Renang Privat dan Dekat Objek Wisata

SEMINYAK merupakan salah satu daerah yang dikenali para turis lokal maupun mancanegara. Banyak tempat menarik yang menjadi Top List destinasi yang harus dikunjungi terletak di Seminyak. Sehingga banyak turis yang memutuskan untuk memilih villa, resort, atau hotel di daerah Seminyak agar dekat dengan berbagai destinasi pariwisata.

Salah satu villa yang jadi rekomendasi ialah Kecapi Villa yang berlokasi di Jalan Petitenget Gang Kecapi Nomor 8. Hanya membutuhkan waktu 30 menit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk sampai di villa ini.

Kecapi Villa juga dekat dengan beberapa Pantai terkenal dan hanya membutuhkan waktu 7 menit berjalan menuju pantai terdekat. Tidak hanya pantai, beberapa kafe dan restoran terkenal juga dekat dari Kecapi Villa.

Kecapi Villa memiliki dua jenis villa yaitu One / Two Bedroom Villa with Private Pool and Bathub yang memiliki luas 350 m2 dan Three Bedroom Villa with Private Pool and Bathub yang memiliki luas 400 m2.

Kedua jenis villa itu dilengkapi dengan dapur dan ruang tamu. Tidak hanya itu, ada gazebo yang sangat cocok untuk bersantai di luar ruangan. Taman hijau yang luas juga bisa digunakan untuk mengadakan “barbecue night”.

“Memiliki fasilitas yang lengkap serta space yang luas membuat Kecapi Villa cocok untuk staycation bersama keluarga atau teman-teman. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis, villa ini jadi gampang dijangkau dan menjangkau berbagai destinasi pariwisata,” kata Gratika, Manager Marketing & Branding Ini Vie Hospitality.

Kecapi Villa juga memiliki penawaran special yaitu Celebration Package sesuai permintaan.

"Para tamu yang ingin merayakan hari ulang tahun, staff Kecapi Villa yang ramah akan dengan senang hati membantu para tamu mewujudkan perayaan hari ulang tahun yang tidak dapat terlupakan," pungkas Gratika. (RO/OL-7)