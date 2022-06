Harga Kebutuhan Pokok di Klaten Stabil Menjelang Idul Adha

HARGA bahan kebutuhan pokok di Klaten, Jawa Tengah, stabil pekan ini.

Bahkan, ada beberapa komoditas yang turun seperti cabai rawit dan telur

ayam.

Sementara itu, pasokan bahan kebutuhan pokok ke pasar-pasar tradisional

cukup lancar. Pun ketersediaan bahan pangan di pedagang aman menjelang

Idul Adha.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, Jumat (24/6), harga beras prima Rp10.000

per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, dan minyak goreng curah Rp15.000 per liter.

Harga telur ayam Rp27.000 atau turun Rp1.000 per kg, daging sapi

Rp120.000 per kg, serta daging ayam ras Rp35.000 dan ayam kampung

Rp55.000 per kg.

Kemudian, bawang merah Rp55.000 dan bawang putih Rp28.000 per kg, cabai

rawit Rp92.000 atau turun Rp8.000 per kg, dan cabai keriting Rp75.000

per kg.

"Harga cabai rawit hari ini turun Rp8.000 per kg, dari Rp100.000

menjadi Rp92.000 per kg. Harga mulai turun karena pembeli sepi," kata

Triyanti, pedagang.

Namun, harga komoditas lainnya, seperti wortel tetap bertahan Rp8.000

per kg, kentang Rp11.000 per kg, ketimun Rp3.000 per kg, dan tomat

Rp6.000 per kg.

Keadaan harga stabil itu dibenarkan Dewi Wismaningsih, Analis Kebijakan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Klaten. "Harga beberapa bahan kebutuhan pokok pekan ini stabil. Bahkan, harga cabai kini sudah mulai turun. Mudah-mudahan harga cabai cepat kembali normal," harapnya. (N-2)