SMK Leonardo Sabet Juara I Lomba Krenova Kategori Pelajar Tingkat Kabupaten Klaten

JUARA pertama lomba kreativitas dan inovasi (krenova) 2022 kategori

pelajar tingkat Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, disabet SMK Leonardo

Klaten. Sementara juara satu lomba krenova kategori umum diraih oleh

Titik Nur Aini, guru SMAN 1 Klaten.

SMK Leonardo Klaten diwakili Andreas Destaleo, Daniel Lintang, Dheo Ezra Pratama, Kayo Denillo, dan Yoshua Adi Perkasa keluar sebagai juara I dengan temuan Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Lengkap dengan Katub Pembuka Otomatis pada Regulator.

Sementara Titik Nur Aini, juara I lomba krenova kategori umum, dalam

lomba kali ini menyajikan temuan di bidang atau lingkup pendidikan yang

berjudul Massive Online Learning (MOL). Guru SMAN 1 Klaten ini berhasil

menyisihkan 14 peserta lomba tersebut.

Hasil selengkapnya lomba krenova kategori pelajar, yakni juara II Andika Brahmana dan Zildan Aoyama (SMPN 1 Delanggu), dengan temuan Indonesian Nature Website; dan juara III SMK Leonardo yang menyajikan Mesin Peniris Minyak Goreng pada Produk Makanan.

Adapun juara harapan I lomba krenova kategori pelajar diraih peserta

SMPN 2 Klaten, dengan temuan Hidroponik Cerdas Berbasis IoT, dan juara

harapan II SMP Pengudi Luhur 1 Klaten yang menyajikan temuan Grow Your

Own: Smart Farming for Millenneals.

Kemudian, juara II lomba krenova kategori umum dimenangkan Andi

Zulkarnain, dengan temuan Early Warning Sistem Sederhana Matra Bencana

Hidrometeorologi Banjir, dan juara III Sri Handayani (Flatform BBC Live

Class dalam Pembelajaran Bahasa Inggris).

Untuk juara harapan I Shindy Mardina dan Rhozy Purnama Sari (Nyawiji:

Inovasi Fashion Perempuan Masa Kini Berkolaborasi Batik Sindu Melati),

dan juara harapan II UMKM Sanggar Saraswati Karangnongko (Pembuatan Madu Sari Cacing sebagai Minuman Kesehatan)

Kepala Bidang Litbang Bappeda Klaten, Muhammad Umar Said, mengatakan

kegiatan lomba krenova Kabupaten Klaten digelar di Kantor Humo Agro

Techno Park (ATP) Klaten, 30-31 Mei 2022. Lomba kategori pelajar diikuti 19 peserta dan kategori umum 15 peserta.

"Pemenang lomba krenova Kabupaten Klaten 2022 ditetapkan oleh dewan juri yang diketaui Ronny Roekmito. Selanjutnya, pemenang lomba tingkat

kabupaten nanti akan dikirim untuk mengikuti lomba krenova se-Solo Raya

dan Provinsi Jawa Tengah," jelasnya. (N-2)