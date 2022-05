Dinobatkan Jadi Best Hotel di Canggu, Vila Ini Tawarkan Liburan Romantis Bertema Alam

ASTERA Villa yang dikelola Ini Vie Hospitality di kawasan Canggu, Bali dinobatkan sebagai Best Hotel in Canggu oleh TripAdvisor. Villa itu menawarkan fasilitas yang memanjakan pasangan dan keluarga dengan panorama alam, berupa sawah dan cabana.

Predikat Best Hotel in Canggu juga didapatkan vila yang beralamat di Jalan Padang Linjong No 8x, Canggu itu karena punya fasilitas spa, berupa Avani Spa yang banyak direkomendasikan. Astera Villa bahkan berencana membuka restoran di area tersebut yang akan segera diluncurkan.

“Dengan mengusung konsep empat luxury room villa-resort yang berbeda, Astera Villa Canggu merupakan keluarga besar dari Ini Vie Hospitality yang terus berlangganan merajai #1 Best Hotel in Canggu oleh TripAdvisor. Dengan tropical sandy pathway-nya yang unik memberikan kesan berbeda di setiap langkah saat menyusuri jalan menuju setiap kamarnya. Selain itu, bagi pecinta sunset banyak sekali pilihan pantai yang berada disekitaran Astera Villa ini, dari Echo Beach, Batu Bolong, sampai Berawa Beach," ujar Gratika Ekawati, Marketing Branding Manager Ini Vie Hospitality.

Tak hanya itu, Astera Villa Canggu juga dilengkapi dengan Smart Bedroom yang memudahkan guest untuk menghidupkan dan mematikan fasilitas di kamarnya secara otomatis, mulai dari TV, AC, lampu, sampai dengan Alexa Amazon yang bisa memutarkan playlist lagu favorit.

Gratika menambahkan, bagi pasangan yang ingin merayakan bulan madu atau ulang tahun pernikah, tersedia Soneymoon dan Staycation Romantic Package, atau pun Candle Light Dinner manis yang bisa dinikmati dengan konsep floating dinner.

"Selain itu, disarankan untuk guest yang berminat untuk staycation disini, baiknya reservasi melalui Whatsapp Central Sales terlebih dahulu dari jauh hari, dan bisa menyampaikan special request yang diingikan melalui team Sales Executive," pungkasya. (RO/OL-7)