Pengelolaan Anggaran Harus Dirasakan Oleh Masyarakat Siantar

WALI Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani menegaskan dalam mengelola anggaran harus terencana dan inovatif, bukan berorentasi kepada banyaknya anggaran yang terserap.

"Namun lebih kepada out put dan out come yang harus dirasakan oleh masyarakat. Berlomba untuk berprestasi, banggalah dengan prestasi yang kita raih, bukan malah sebaliknya," kata Susanti saat Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang digelar di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, Rabu (11/5).

Dalam kesempatan tersebut, Susanti juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di jajaran Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam melayani masyarakat untuk selalu menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun (5S). "Saya berharap dan boleh dikatakan menuntut untuk kita semua berlari mengejar ketertinggalan dan menunjukkan kinerja melalui prestasi dan inovasi di opd masing-masing," tandasnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengajak semua pihak untuk menghilangkan sikap egosentris berkelompok dan eksklusifitas diantara Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pematangsiantar. "Para pimpinan OPD agar selalu mengasah ketajaman hati, indra serta pikiran sehingga mampu menterjemahkan visi dan misi Kota Pematangsiantar bangkit dan maju demi mewujudkan Siantar sehat, sejahtera dan berkualitas," ajaknya. (AP/OL-10)