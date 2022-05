Adrian Zakhary Perkuat Komunitas NFT di Bali

NON-Fungible Token (NFT) kini menjadi tren baru di dunia teknologi

digital. Tidak sedikit yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mendalami

dan mempelajari NFT terlebih dahulu.

Oleh karena itu, edukasi menjadi poin penting bagi masyarakat agar tidak tertinggal sebelum terjun ke dunia NFT.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, Maja Labs berkolaborasi dengan T-Hub Bali menggelar NFT Clinic Volume 1: Reveal your NFT Project pada

Minggu (8/5) lalu di T-HUB, Bali. Acara ini bertujuan untuk mendalami,

mengembangkan serta memaparkan ide bagi para NFT enthusiast di seluruh

Indonesia.

Founder Maja Labs Adrian Zakhary, di Bandung, Selasa (10/5) mengatakan, acara NFT Clinic Vol 1: Reveal Your NFT Project pun

berhasil menjaring 6 dari 30 project NFT yang mendaftar dari seluruh

Indonesia untuk kemudian mengikuti proses Pitch Deck di T-Hub Bali.

Adapun kriteria NFT Project yang dipilih yaitu berdasarkan kelebihan dan keunikan, serta mengangkat isu-isu yang cukup krusial seperti mental health project, isu buta warna hingga mampu menyiapkan charity untuk menyiapkan kacamata buta warna, Pure NFT ART dengan seni murni, dan beragam project-project terpilih lainnya.

Keenam project yang terpilih yaitu, Duck Goes Places (Malang), Mindex

NFT (Bali), Billy Bondun (Sumba), Bali Kala Warriors (Bali), The Curly

Mouth (Ponorogo) dan Goodles Archive (Bali). NFT Project yang lolos ini

akan didampingi langsung oleh project advisor yang berkompeten

di antaranya, Adrian Zakhary selaku Head of Web3 Task Force ICCN dan

Founder Maja Labs, Arnold Ong selaku Product Owner Baliverse NFT, Raka

Jana selaku NFT Artist dan Natasha Gott selaku NFT Collector.

"NFT Clinic ini dapat memperkuat dan menjadi sebuah wadah untuk

menampung dan menjadi sarana bagi pegiat NFT yang ada di Indonesia dan

khususnya di Bali dan sekitarnya untuk berani tampil menjelaskan tentang project mereka ke publik dan komunitas lainnya yang kita lihat sudah mulai siap untuk meluncurkan di marketplace blockchain." ujar Adrian Zakhary

NFT Artis muda asal Bali, Raka Jana yang hadir dalam acara tersebut juga sangat bersyukur dengan diselenggarakannya NFT Clinic yang hadir

memberikan edukasi kepada pegiat NFT, komunitas NFT hingga masyarakat

umum.

"Acara ini sangat luar biasa, karena tentunya, saat ini yang diketahui

NFT itu hanya cuan, tetapi lupa untuk mengedukasi teman-teman yang ingin bermain." ucap Raka Jana.

Raka juga menekankan, bahwa hal yang penting NFT tidak sebatas hanya

membuat karya setelah itu dijual, itu yang akhirnya banyak membuat orang kecewa. NFT itu ada juga semacam utilities dan segala macam lainnya.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap NFT, Maja Labs

berkolaborasi dengan T-Hub Tokocrypto berencana akan menggelar NFT

Clinic setiap bulan. Ini dilakukan untuk masyarakat, komunitas dan

pegiat NFT agar dapat terus mengembangkan karya dan menjaring NFT

project berkualitas di Indonesia.