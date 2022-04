Portfolio Marriott Bonvoy Sambut Hari Lebaran

TERINSPIRASI dari upaya membangkitkan pariwisata dalam negeri yang sukses, kampanye Wonderful Indonesia oleh hotel dan resor Marriott Bonvoy di Indonesia mengundang wisatawan untuk menemukan kembali hidden gems di destinasi-destinasi di seluruh Indonesia.

Seiring dengan munculnya animo wisata baru di Indonesia menuju Hari Raya Lebaran, para wisatawan diundanguntuk melintasi sebuah perjalanan dari satu rumah ke rumah yang lain serta berkesempatan untuk terhubung kembali dengan keluarga, teman, serta orang yang dicintai.

Dengan paket Earn, Eat, and Enjoy, sekarang wisatawan dapat menikmati sarapan gratis untuk dua orang serta kredit hotel yang dapat digunakan selama masa menginap, berlaku untuk setiap pemesanan dan poin bonus. Kampanye Wonderful Indonesia akan dilaksanakan dari 25 April 2022 hingga 31 Mei 2022.

Untuk informasi lebih lanjut dan untuk daftar lengkap mengenai penawaran dari hotel dan resor yang berpartisipasi, dapat dilihat di tautan hotel-deals.marriott.com/wonderful-indonesia.

Sementara di Jakarta, pengalaman menginap di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place turut dilengkapi dengan layanan pramutamu hotel khusus serta menawarkan pilihan guest rooms mewah, suite hotel, residences serta perawatan spa artisan maupun organik.

Dikelilingi oleh taman yang rimbun, The Ritz-Carlton Spa & Health Club merupakan tempat yang damai untuk pengalaman relaksasi tanpa batas dengan pilihan menu perawatan kecantikan maupun relaksasi yang lengkap dengan menggunakan produk organik yang telah dikustomisasi, termasuk ramuan lokal asli Indonesia.

Bagi para wisatawan yang menginginkan pengalaman budaya, perpaduan yang sempurna dari seni dan desain hadir melalui The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta dengan suasana bangunan art deco tahun 1920-an dan menampilkan perpaduan yang unik antara fitur modern dalam lingkungan bangunan yang bersejarah.

Kemudian di Bali, tepatnya di daerah perbukitan Semenanjung Bali Selatan Indonesia, Renaissance Bali Nusa Dua Resort menawarkan pemandangan dari ketinggian untuk menikmati keindahan lanskap kultural Nusa Dua ditemani oleh laut yang berkilauan. Terinspirasi dari seni teater Bali, resor ini dibangun dengan menyentuh seluruh aspek dalam gaya hidup teater dan elemen desain. Wisatawan dapat menantikan hidangan yang berkesan di restoran yang khas.

Untuk pengalaman keluarga yang penuh makna, The Westin Resort Nusa Dua, Bali siap untuk menawarkan pengalaman terbaik bagi anda dan orang-orang tersayang. Sebuah hotel kontemporer dengan suasana bintang 5 dilengkapi taman resor yang rimbun dan terawat sempurna, turut menawarkan sebuah suasana tepi pantai yang tenang di Bali.

Jika mencari pengalaman menginap yang hip di Kuta, Aloft Bali Kuta menampilkan tempat yang kental akan urban-style nya, dilengkapi dengan desain inovatif yang berpadu dengan teknologi.

Lalu di Surabaya, ada JW Marriott Hotel Surabaya yang jadi surga mewah dengan kamar-kamar yang tertata indah serta hanya berjarak sejenak dari tempat-tempat wisata ikonik seperti Jembatan Suramadu, the House of Sampoerna, monumen Tugu Pahlawan, dan masih banyak lagi. Di Four Points by Sheraton Surabaya, pantai Jawa Timur menyambut wisatawan dengan ramah seperti halnya layanan yang telah memenangkan penghargaan dari hotel ini. (R-3)