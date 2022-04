Lanal Maumere Dorong Inovasi Budidaya Udang Vaname di Sikka

PANGKALAN TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka untuk melakukan inovasi yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan dan kelautan. Hal ini menjadi penting untuk memajukan Sikka ke depannya dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada.

Salah satunya ide yang ditawarkannya ialah dengan budidaya udang Vaname. Ide inovasi ini pun disampaikan di DPRD Kabupaten Sikka dalam sidang Rapat Dengar Pendapat, di Gedung Kula Babong pada dua hari yang lalu.

Danlanal Maumere, Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi, M.Tr.Hanla mengatakan masyarakat di Kabupaten Sikka sudah terjebak dalam zona nyaman. Maksudnya, sudah sekian lama ada nelayan di Sikka, sayangnya hingga saat ini budidaya perikanan masih nihil. Padahal wilayah pesisir pantai utara yang ada di Kabupaten Sikka sangat potensial untuk budidaya udang vaname. Jika dikembangkan secara profesional mampu menjadi sumber alternatif bagi peningkatan PAD.

"TNI AL sebagai komponen utama pertahanan di laut bertugas membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional dalam hal ini potensi maritim nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan," ungkap Dwi Yoga, kepada mediaindonesia.com, Selasa (26/4) di Kabupaten Sikka, NTT.

Disampaikan lagi, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo melalui reformasi birokrasi agar seluruh komponen bisa menghapus pola pikir linier yang monoton dan terjebak dalam zona nyaman sehingga masyarakat bangkit sejahtera.

Untuk itu, ungkap Danlanal Maumere melalui tema "Dari Laut Sikka Bangkit" Lanal Maumere menawarkan ide dan inovasi baru budidaya udang Vaname yang bermanfaat untuk meningkatkan PAD sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Sikka selama ini telah menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan produksi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan produksi ikan maupun peningkatan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan.

Meski demikian, masih banyak persoalan yang harus diatasi untuk memacu dan dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan kedepan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah

"Potensi perairan Kabupaten Sikka lebih baik dari daerah lain. Kita butuh keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama dengan mendobrak cara baru sesuai potensi yang kita miliki," ujarnya.

Oleh karena itu, Danlanal Maumere mengajak untuk bangkit dari Laut dengan mengembangkan ide dan inovasi baru yang bermanfaat melalui budidaya tambak udang Vaname dengan cara berpikir Out Of The Box.

Anggota DPRD Sikka Wenseslaus Wege memberikan apresiasi apa yang sudah dipaparkan oleh Danlanal Maumere sehingga bisa membuka wawasan bagi pemerintah daerah dan juga DPRD terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan tidur yang berada di pesisir pantai.

Wens Wege mengatakan, kita memiliki sumber daya alam tinggal sekarang bagaimana sumber daya manusia untuk mendukung pemanfaatannya. Selain itu, intervensi anggaran juga harus bisa dipikirkan untuk budidaya udang Vaname. "Prinsipnya kita mendukung dan memberikan apresiasi ide yang sudah ditawarkan oleh Lanal Maumere kepada pemerintah dan lembaga DPRD. Jadi saya berikan apresiasi," pungkas dia. (OL-13)

