Kota Kupang Gelar Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen

PEMERINTAH Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh atau 100 persen menyusul terus menurunnya kasus covid-19. Pelaksanaan PTM berlaku sejak Selasa (19/4) untuk seluruh jenjang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumul Djami menyebutkan alokasi waktu untuk pembelajaran tatap muka berbeda-beda

setiap harinya. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belajar maksimal dua jam per hari, sedangkan siswa kelas I dan II maksimal tiga jam pelajaran per hari, kemudian siswa Kelas III - VI masing-masing lima jam pelajaran per hari.

Selanjutnya, Paket A maksimal lima jam dan serta siswa SMP dan Paket B kelas VII sampai IX maksimal enam jam pelajaran per hari. "Satgas Covid-19 lebih ditingkatkan perannya dalam mengontrol dan mengawasi ketersediaan peralatan covid-19 dan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan," ujarnya di Kupang, Rabu (20/4).

Sementara itu, kegiatan belajar tatap muka di sekolah-sekolah di Kota Kupang berlangsung aman dan lancar. Di SD Katolik Maria Assumpta, seluruh siswa wajib mengenakan masker dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh di gerbang sekolah.

Hal yang sama juga berlaku di sekolah lainnya. Sampai Rabu siang, tidak ada laporan siswa terpapar covid-19 selama pembelajaran tatap muka. Namun, meski kasus covid-19 terus berkurang, pemerintah daerah terus mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta mengikuti vaksinasi covid-19.

Total warga Kota Kupang yang sudah divaksin dosis pertama 344.453 orang atau 103,24%, dosis kedua sebanyak 272.802 orang atau 81,77%, dan dosis ketiga atau booster 49.189 orang atau 13,44. (OL-15)