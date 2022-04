Daging Sapi Mahal, Bulog Sumsel Sediakan Daging Kerbau Beku

DAGING menjadi salah satu komoditas pangan yang diincar masyarakat Palembang, Sumatra Selatan, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun semakin mendekati hari raya, harga daging sapi di pasar tradisional di Palembang semakin meroket.

Bahkan saat ini harga di pasar sudah mencapai Rp150.000 per kilogram. Padahal di harga normalnya harga daging sapi dijual Rp120.000 per kilogram. "Sudah naik sejak sepekan lalu, awalnya Rp140.000 per kilogram dan kini sudah naik lagi," ujar Cik Nayla, pedagang daging sapi di Pasar KM 5 Palembang, Rabu (13/4/2022).

Sebagai pilihan, Bulog Divre Sumsel Babel menyediakan daging kerbau beku yang dijual sangat murah yakni Rp80.000 per kilogram. "Keberadaan Bulog sebagai penyeimbang pasar dan melayani kebutuhan masyarakat. Jadi kalau memang masyarakat butuh pilihan daging kerbau, kami sediakan," jelas pimpinan Bulog Divre Sumsel Babel, Eko Hari Kuncahyo.

Ia menyebutkan, dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp80.000 per kilogram, tentu ini akan menjadi pilihan bagi masyarakat. "Dagingnya berkualitas sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," jelasnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran, pihaknya menyediakan stok daging kerbau di gudang Bulog sebanyak 80 ton.

"Kami tidak melakukan operasi pasar untuk daging kerbau ini. Namun kami membantu jika ada permintaan melalui pasar murah. Selain itu, masyarakat juga bisa membeli langsung di Bulog untuk daging kerbau," ucapnya. Dalam satu hari di pasar murah, kata dia, pihaknya bisa menghabiskan 200 kilogram daging kerbau beku. (OL-14)