Buk Elza, Bukber Enak dan Lezat di Fave Hotel Hyper Square

TIDAK ingin melewatkan indahnya bulan Ramadhan bersama Anda, tahun ini Fave Hotel Hyper Square hadir kembali membawa rangkaian kebaikan dalam setiap menu buka puasa. Yang pasti, Anda akan merasakan nikmatnya santapan yang disajikan.

Masih ingat program Bu Putri–Buka Puasa Menuju Idul Fitri yang digelar pada 2019, atau Pak Iman-Paket Iftar Mantap Paket Buka Puasa, tahun lalu

"Pada Ramadan tahun ini, Fave Hotel Hyper Square membawa program baru yang tidak kalah menariknya, yakni Buk Elza, akronim dari Bukber Enak dan Lezat," ungkap Rosa Ariyani, Director of Sales Fave Hotel Hyper Square Bandung.

Nama program Buk Elzas diambil dari nama HR Fave Hotel Hyper Square yang menjadi ikon untuk program buka puasa all you can eat lengkap, mulai dari takjil, makanan pembuka hingga makanan penutup.

Program Buk Elza ini bertemakan kuliner around the World. Setiap hari Anda akan disuguhi berbagai makanan dari mancanegara, seperti menu Korean, Middle East, Italian, Japanese dan masih banyak lagi.

Menarik bukan?

Cukup dengan Rp88.000 nett/pax saja, Anda bisa menikmati menu Buk Elza ini.

Anda juga bisa mendapatkan promosi buy one get one mulai 2 April hingga 30 April di Lime Coffee Shop Fave Hotel Hyper Square, yang buka setiap pukul 18.00–21.00 WIB.

Untuk informasi silakan hubungi +62 22 8778 6333 ext 6 atau email ke HyperSquareInfo@favehotels.com ataufollow IG @favehypersquare. (N-2)