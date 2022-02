Harga Beberapa Bahan Sayuran di Aceh, Naik

HARGA beberapa jenis bahan sayuran di kawasan Provinsi Aceh sejak sepekan terakhir naik. Hal itu diduga karena cuaca buruk sehingga berakibat terganggu terhadap produksi hasil panen petani lokal.

Dari Pengamatan Media Indonesia di pusat pasar sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibu Bota Kabupaten Pidie, Sabtu (19/2) misalnya, harga cabai merah kualitas super dari pekan lalu Rp20.000 per kg (kilogram) sekarang naik menjadi Rp30.000 per kg. Cabai merah kualitas sedang, dari Rp 15.000 per kg, naik menjadi Rp25.000 per kg.

Lalu harga tomat kualitas super dari pekan lalu Rp10.000 per kg, sekarang naik menjadi Rp14.000 per kg. Tomat kualitas sedang dari Rp7.000 per kg, kini naik menjadi Rp10.000 per kg.

Kacang panjang dari sebelumnya Rp7.000 per kg, sekarang meningkat menjadi Rp10.000 per kg. Terong ungu dari sebelumnya Rp6.000 per kg, sekarang naik menjadi Rp8.000 per kg.

Peningkatan harga juga terjadi pada terong telunjuk, dari sebelumnya Rp6.000 per kg, kini menjadi Rp8.000 per kg. Begitu juga harga wortel, dari Rp8.000 per kg, kini menjadi Rp10.000 per kg.

Fajri, pedagang sayur eceran di pasar Pante Teungoh Kota Sigli, Kabupaten Pidie mengatakan, tingginya harga cabai dan tomat, karena efek cuaca buruk. Misalnya kadang terjadi hujan lebat, lalu besok diterpa terik mata hari. Cuaca yang tidak menentu itu sangat berpengaruh terhadap tanaman cabai, tomat, dan sayuran lainnya.

"Cuaca yang tidak menentu itu sangat terganggu pertumbuhan dan produksi hasil panen. Jadi itu berpengaruh juga terhadap pasokan petani ke pasar," tutur Fajri.

Kenaikan harga beberapa jenis bahan sayur itu juga hampir sama terjadi berbagai kabupaten/kota. Misalnya di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara. (MR/OL-10)