Ekonomi Sulsel Tetap Bergeliat meski Pandemi tumbuh 4,65%

PEREKONOMIAN Provinsi Sulawesi Selatan pada 2021 tumbuh positif 4,65%. Mengalami kenaikan 0,71% dibanding tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Suntono.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Sulawesi Selatan berada pada urutan ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan nilai pertumbuhan tersebut melebihi angka nasional yang hanya mencatat 3,69%.

Menurut Suntono perekonomian Sulsel yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 mencapai Rp142,06 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp88,46 triliun.

"Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara kumulatif selama tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen (c to c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 10,87%," ungkap Suntono, Selasa (8/2).

"Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan Jasa sebesar 16,57%. Sehingga ekonomi Sulsel, triwulan IV-2021 dibandingkan triwulan IV-2020 tumbuh 7,89 persen (y on y)," sambung Suntono.

Berdasarkan lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada 2021 adalah sektor pertanian dengan angka 1,29 persen. "Provinsi Sulawesi Selatan berperan terhadap pembentukan ekonomian nasional tahun 2021 sebesar 3,22%," lanjut Suntono.

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyapaikan rasa syukur karena perekonomian Sulsel secara kumulatif selama 2021 tetap tumbuh, yang menandakan kondisi perekonomian mulai membaik di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Kita terus berupaya dalam pemulihan ekonomi yang bisa berdampak baik pada perekonomian masyarakat," tandas Sudirman penuh harap, Selasa (8/2). (OL-13)

Baca Juga: Muncul Petisi Tolak IKN, Pakar UI: Wajar Dalam Demokrasi