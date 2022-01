Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa Hadir dengan Promo Prepaid Voucher

MEMASUKI tahun 2022, Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa kembali hadir dengan memberikan promo-promo prepaid voucher kamar terbaru. Sebagai salah satu resor terbaik di kota Yogyakarta, Sheraton memiliki promo kamar yang dapat dinikmati dengan keluarga atau kerabat terdekat yang pastinya dapat membuat Anda semakin ingin menghabiskan masa liburan Anda di Kota Yogyakarta.

Keuntungan membeli prepaid voucher ini adalah tamu bebas menentukan sendiri tanggal menginap sehingga memberikan keleluasaan buat mereka. Selain voucher prepaid, tersedia promo spesial jika booking lebih awal melalui website Sheraton Mustika Yogyakarta. Apalagi website ini sekarang sudah tersedia dalam Bahasa Indonesia sehingga memudahkan proses reservasi.

1. Book Early (Pesan Lebih Awal)

Anda dapat memesan kamar lebih dini minimum 7 hari sebelumnya dan dapatkan harga khusus mulai dari Rp665.000++ per malam untuk kamar Deluxe termasuk makan pagi untuk 2 orang, akses ke kolam renang, dan pusat kebugaran secara cuma-cuma. Syaratnya hanya perlu reservasi lebih awal di id.sheratonyogyakarta.com, minimum seminggu sebelum tanggal kedatangan.

2. Kids Experience

Pengalaman berlibur dengan keluarga memang sangat berarti, dan Sheraton ingin membuat momen ini menjadi lebih berkesan dengan menyediakan paket 'Kids Experience' dengan hanya membeli voucher Open Date seharga Rp1.200.000 Net, Anda sudah mendapatkan 1 malam menginap di kamar Deluxe, sarapan pagi untuk 2 orang dewasa dan 2 anak, serta mendapatkan 1 Pizza dan es krim untuk anak anda bahkan special amenity di dalam kamar untuk anak anda.

Voucher ini tersedia untuk open date, sehingga Anda bebas menentukan tanggal menginap Anda.

3. Buy Now Stay Later

Jika Anda menginginkan paket kamar yang sangat atraktif, tersedia Buy Now, Stay Later – Upgrade voucher seharga Rp1.650.000 net untuk 3 malam menginap. Keuntungan lain yang didapat selain bebas menentukan tanggal menginap, kamar Anda akan langsung diupgrade ke kamar Grand Deluxe. Paket Buy Now Stay Later ini berlaku untuk kamar saja belum termasuk makan pagi.

4. Triple Upgrade

Ingin menginap di kamar yang lebih besar dengan ruang tamu terpisah, Anda bisa membeli Voucher Triple Upgrade di harga Rp1.800.000 net untuk menginap 2 malam (kamar saja, belum termasuk makan pagi). Kamar Anda akan langsung diupgrade ke kamar Junior Suite.

5. Floating Dining Staycation

Rasakan sensasi makan terapung di kolam renang ikonik Sheraton Mustika serta pengalaman menginap di kamar Deluxe hanya dengan membeli voucher seharga Rp1.100.000 net. Anda pun bebas menentukan tanggal menginap Anda.

Semua promo prepaid voucher terbaru ini dapat langsung anda pesan dengan langsung menghubungi 0274 488588, email ke reservation.smy@marriott.com atau Whatsapp 0815 7288 8881. (RO/OL-10)