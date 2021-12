Harga Daging Sapi dan Sayuran di Kupang Mulai Naik

HARGA sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kenaikan menjelang perayaan natal dan tahun baru.

Sesuai pantauan di Pasar Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kamis (23/12), harga kebutuhan pokok yang mencolok ialah daging sapi yang naik dari Rp100 ribu menjadi Rp110 ribu per kilogram.

Kemudian buncis dan kol masing-masing naik dari Rp10 ribu per kilogram menjadi Rp15 ribu per kilogram. Adapun harga ayam juga mulai naik dari biasanya Rp65 ribu per ekor menjadi Rp70 ribu per ekor. "Harga daging sapi sudah naik dari beberapa hari lalu," kata Anton, pedagang sapi di pasar tersebut.

Dia menyebutkan, penaikan harga biasa terjadi jelang perayaan hari raya karena terjadi lonjakan permintaan. Namun, dia memastikan harga daging sapi tetap bertahan sampai awal tahun depan.

Sedangkan harga kebutuhan lainnya seperti bawang merah tidak mengalami kenaikan yakni masih dijual Rp30 ribu per kilogram dan bawang putih Rp20 ribu per kilogram. Satu hari sebelumnya, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore memantau stok bahan pangan di berbagai gudang seperti beras, gula, terigu dan minyak goreng.

Stok bahan kebutuhan pokok tersebut cukup sehingga tidak menjadi alasan bagi pedagang ntuk menaikan harga barang. Jefri juga memantau stok bahan pangan di pedanga mulai dari sembako, daging ayam, daging sapi dan bumbu.

"Stok bahan kebutuhan pokok di disitributor aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan terus memantau perkembangan harga sampai hari raya," ujarnya. (OL-13)

