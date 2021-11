Dukung Superbike di Mandalika, Menteri Pariwisata Sumbang Peralatan Prokes

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan bantuan peralatan kesehatan berupa fasilitas tes PCR dan antigen kepada Indonesia Tourism Development Corporation. Bantuan diberikan untuk mendukung perhelatan Motul Fim Superbike World Championship (WSBK) Indonesia 2021.

"Terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan paket protkes dan

tes PCR. Alat-alat ini segera dimanfaatkan oleh pengelola kawasan The

Mandalika saat event WSBK berlangsung," kata Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Ia menyerahkan bantuan kepada Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, di area Paddock Pertamina Mandalika International Street Circuit Jumat (05/11).

Penyerahan bantuan disaksikan Kapolda NTB Irjen Muhammad Iqbal, CEO

homecare24.id Teresia Luman Gaol, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis

Arie Prasetyo, Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat, Direktur

Utama MGPA Ricky Baheramsjah, dan perwakilan dari Antis.

Fasilitas tes PCR dan antigen diperuntukkan bagi seluruh kru yang

akan bertugas saat event berlangsung. Selain itu, ada bantuan hand sanitizer sejumlah 500 ribu botol serta 2.000 unit dispenser hand sanitizer.

Nantinya, peralatan protkes akan disebar di beberapa titik di Kawasan

The Mandalika, agar para pengunjung maupun wisatawan mudah mengakses

dan menggunakannya.

Pada kesempatan yang sama Menparekraf juga menyerahkan sertifikat

Cleanliness, Health, Safety, and Enviroment (CHSE) kepada lima usaha di area Kuta, The Mandalika. Di antaranya ialah Puri Rinjani Bungalows,

Kemangi Bar and Kitchen, Wah Resort, dan El Bazar Café and Restaurant.

Sandiaga berharap, event ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi

masyarakat, sehingga mereka bisa mulai bekerja kembali di tengah-tengah

pandemi. Dampaknya kesejahteraan masyarakat di Lombok, NTB semakin meningkat.

Menparekraf beserta jajaran juga menyempatkan berlari mengelilingi Sirkuit sepanjang 4,31 kilometer sekaligus meninjau progres pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

Mandalika/The Mandalika.

Sandiaga menunjukkan kekagumannya atas desain Pertamina

Mandalika International Street Circuit.

Menparekraf bersama Direktur Utama ITDC juga mengumumkan penjualan tiket menonton harian event WSBK 2021 (belum termasuk pajak),

mulai dari Rp150 ribu-Rp300 ribu pada 19 November, Rp300 ribu-Rp800 ribu pada 20 November, dan Rp500 ribu-Rp1,5 juta untuk 21 November. (N-2)