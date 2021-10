Cuaca Buruk, Harga Cabai Merah di Aceh Melonjak

SEJAk empat hari terakhir, harga cabai merah di kawasan Provinsi Aceh, melonjak. Perbedaan harga cukup jauh dibandingkan tiga hari lalu, sehingga mengurangi daya beli warga.

Amatan Media Indonesia, di pusat Pasar Sayur Pante Teungoh, Sigli, Ibu Kota Kabupaten Pidie, Minggu (3/19), misalnya, harga cabai merah telah menyentuh Rp48.000 per kg (kilogram) hingga Rp50.000 per kg. Harga tersebut lebih mahal dari tiga hari lalu yaitu Rp27.000 hingga Rp30.000 per kg.

"Saya jual Rp48.000 per kg, kalau teman lain ada yang menjual sampai Rp50.000 per kg. Tentu tergantung kualitas dan modal pembelian," kata Fajri,45, pedagang cabai merah di Pusat Pasar Pante Teungoh, Kota Sigli kepada Media Indonesia.

Tingginya bahan bumbu dapur pemedas masakan itu diduga karena produksi cabai merah menurun. Apalagi dipengaruhi cuaca buruk yang terkadang terik matahari, lalu tiba tiba langsung turun hujan deras hingga 2 jam.

Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara.

Bahkan, di Banda Aceh, harga jual cabai merah di tingkat pedagang eceran sudah mencapai Rp50.000 per kg.

Catatan Media Indonesia, kawasan produksi cabai merah di Provinsi Aceh sebagian besar dari Kabupaten Pidie. Tanaman yang memasuki masa produksi setelah berumur sekitar 75 hari itu banyak dibudidayakan di Kecamatan Delima, Batee, Padang Tiji, Grong-Grong, Muara Tiga, Simpang Tiga, Keumala dan Tangse.

Hasil panen petani dari Pidie biasanya dipasok untuk kebutuhan pasar ke berbagai kabupaten/kota di Aceh. Bahkan tidak jarang cabai merah dari Pidie menyentuh pasar Medan di Provinsi Sumatra Utara. (OL-1)