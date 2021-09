MS Glow Beauty Luncurkan Whitening Daily BB Cream yang Aman Untuk Ibu Hamil

NAGITA Slavina terpilih sebagai brand ambassador MS Glow Beauty. Pasalnya, mMeski sedang hamil, Nagita tetap tampil cantik di atas panggung bersama para founder, yakni Shandy Purnamasari, Gilang Widya Pramana, Dewa Gede dan Kadek Maharani.

"Aku selalu dukung Mba Shandy, Mas Gilang, Mba Maharani dan Mas Adi. Sukses selalu buat MS Glow," jelas Nagita.

Produk MS Glow sangat aman dipakai untuk ibu hamil, karena semua produk menggunakan bahan-bahan yang aman dan sudah mendapat izin dari BPOM. Produksinya menggunakan alat-alat berkualitas internasional.

MS Glow telah mengeluarkan produk terbarunya, Whitening Daily BB Cream. Dengan taglinenya Glow Up Your Beauty, Hybrid Skincare with Blue Light.

"Blue Light sendiri adalah sinar pada perangkat, punya banyak gelombang 300-500 Nano, sama seperti sinar UV, bisa menyebabkan stres oksidatif, membuat kolagen dan elastin kulit jadi rusak," papar Shandy Purnamasari, pendiri MS Glow.

Whitening Daily BB Cream dari MS Glow ini dapat melindungi kulit dari blue light. Tidak hanya itu, produk ini juga mengandung SPF 30 PA++ yang juga melindungi kulit dari sinar UV A & UV B.

Whitening Daily BB Cream ini memiliki tekstur yang ringan sehingga tidak akan menutup pori-pori dan tidak menyebabkan komedo.

"Kita memang sudah memiliki produk day cream. Tapi, dengan semakin majunya zaman kita harus melakukan inovasi. Jadi walaupun nilainya banyak banget tapi harganya tidak akan naik," ungkap Shandy.

Whitening Daily BB Cream hanya memiliki satu tipe, namun dapat diaplikasikan ke semua warna kulit. "Sebelum meluncurkan produk baru, kami selalu menangkap aspirasi dari konsumen. Produk kita harus mampu meyakinkan masyarakat," lanjutnya.

"Whitening Daily BB Cream fungsi utamanya ialah perlindungan. Selain itu, tentu saja untuk menyehatkan kulit," tandasnya. (N-2)