Village Gallery Kie Art Project Ajak Anak Muda Desa Berkreasi

KONDISI pandemi membuat Slamet Santosa dan Gita Yohanna Thomdean banting setir mengalihkan rencana pembangunan galeri seni di Jakarta ke sebuah desa cukup terpencil di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah. Pada Minggu, Village Gallery Kie Art Project diluncurkan. Sebelum peresmian Village Gallery Kie Art Project telah diluncurkan juga Kie Art Cartoon School dan juga mempersiapkan sebuah desa wisata Cartoon Village Sidareja.

Sebagai inisiator Village Gallery Kie Art Project, Slamet Santosa mengatakan, bahwa seharusnya mereka meluncurkan galeri tersebut di Jakarta pada Desember 2019. Tetapi, karena ada pandemi, maka urung dilakukan. ''Kemudian kami mencoba untuk membangunnya di desa, tepatnya di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Hari ini, Village Kie Arti Project diluncurkan. Sebelumnya telah ada Kie Art Cartoon School. Kami juga akan menyiapkan desa wisata Cartoon Village Sidareja,'' jelas Slamet, Minggu (8/8).

Sementara itu, Gita Yohanna Thomdean menambahkan bahwa galeri ini direalisasikan dengan konsep sebagai Desa Kartun yang pertama di Indonesia. Sehingga bagi kolektor yang nantinya berkunjung akan merasa keunikannya.

''Tahun ini, Village Gallery Kie Art Project akan berpartisipasi dalam Pameran Art Moment 2021 yang diikuti oleh 50 negara

baik dalam ataupun luar negeri. Mereka yang berkarya berasal dari beberapa kota di Indonesia,'' jelasnya.

Selain itu, lanjut Gita, Kie Art Project menghimpun pemuda desa setempat sebagai bagian dari Cartoon Village Sidareja melalui Kelompok Kie Kartun. ''Para pemuda membuat kartun Indonesia Modern Heritage. Visualisasi dari tradisi seni budaya Indonesia dalam lukisan kartun.Dalam peresmian Galeri, juga diselenggarakan pameran Kie Art Cartoon Paintings yang mengusung tema “Kami Masih Mencintaimu Indonesia. Tujuannya mengajak kembali para pemuda dan masyarakat pada umumnya untuk bangga dan mencintai tradisi budaya warisan nenek moyang kita,'' jelasnya.

Pihaknya, juga tengah menggagas The Center of Children Joys Cartoon Paintings in Indonesia. Desa Sidareja sebagai Desa Kartun akan membuat lukisan kartun yang dapat menjadi mesin waktu untuk kembali mengingat keceriaan anak pada masa lalu dengan bentuk yang modern. Serta kekayaan budaya tradisi yang dikemas berbeda. (LD/OL-10)