CSR Awards 2021 Nobatkan Agincourt Jadi yang Terbaik

PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, mendapat

penghargaan dari enam kategori CSR Indonesia Awards 2021, sehingga

dinobatkan sebagai yang terbaik di ajang itu.

PT Agincourt Resources (PTAR) memperoleh tujuh penghargaan dari enam

kategori yang dilombakan CSR Indonesia Awards 2021.

"Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diterima. Ini

menjadi penyemangat kami untuk lebih baik lagi dalam menjalankan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kami," tutur Christine Pepah, Senior Manager Community PTAR, Jumat (30/7).

Dia menguraikan, penghargaan pertama yang sukses diraih adalah Bronze pada kategori Cipta Karsa Mandiri (bidang UMKM) untuk program KUB Batik Tapsel.

Kedua, penghargaan Silver pada Kategori Reka Karsa Sosial (bidang sosial). Penghargaan ini untuk program Pengembangan Akses dan Fasilitas Pertanian Rambin dan sarana pendukung di Sikua Kua dan Pulo Godang.

Ketiga, penghargaan Gold pada kategori Bangun Karsa Rupa (bidang sosial) untuk program Pengurangan Resiko Bencana. Yakni melalui program Peningkatan Kapasitas Personil Tenaga Pemadam Kebakaran dan Relawan Desa Tangguh Bencana.

Keempat, penghargaan Gold pada kategori Didakta Pratama Unggul (bidang

pendidikan) untuk program E-Coaching Jam Martabe dan penghargaan Bronze

untuk program beasiswa Martabe Prestasi.

Kelima, penghargaan Gold pada kategori Karsa Budaya Prima (bidang budaya) melalui program Pelestarian Seni dan Budaya-Musik dan Tarian Tradisional Gondang dan Tari.

Keenam, penghargaan Silver pada kategori Cipta Guna Sehati (bidang

kesehatan) untuk program peningkatan pelayanan Dokter Spesialis di

puskesmas.

Dengan banyaknya penghargaan yang berhasil diraih, PTAR pun dinobatkan

sebagai kontestan terbaik dan mendapat penghargaan yang ketujuh di ajang ini sebagai Best of the Best.

Pengelola tambang emas yang berproduksi penuh di Indonesia sembilan tahun lalu itu dinilai sebagai perusahaan yang berkomitmen secara utuh dan berkesinambungan menjalankan program CSR yang berkelanjutan.(N-2)