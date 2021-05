Seluruh Kecamatan di Palembang Berstatus dari Zona Merah ke Oranye

MESKI Kota Palembang masih berstatus zona merah penyebaran Covid-19, namun Pemerintah Kota Palembang mengklaim seluruh kecamatan yang ada di wilayahnya berstatus zona oranye. Dinas Kesehatan Kota Palembang menghitung ulang peta zona resiko Covid-19 per kecamatan dan dari hasil tersebut menunjukkan semua Kecamatan di Palembang sudah tak ada lagi yang berada di

zona merah.



Per kemarin, ada 15 kecamatan yang berstatus zona oranye sementara tiga lainnya menjadi zona kuning (Ilir Timur III, Kemuning, dan Seberang Ulu I).

Kasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudhi Setiawan, mengatakan, perubahan zona ini karena adanya mekanisme perhitungan baru peta resiko.

"Mekanisme ini salah satu petunjuk yang dijelaskan oleh WHO karena penentuan zona Kecamatan ini tidak ada petunjuk pasti dari Kemenkes. Kalau hitungan sebelumnya, 0 ke 50 saja sudah jadi zona merah. Secara epidemiologi mekanisme ini lebih nyambung, " jelas Yudhi, Kamis (27/5).



Ia menjelaskan, zona merah dikatakan apabila dalam 2 minggu terakhir insidensi kasus aktif lebih/sama dengan 150 kasus per 100.000 penduduk dan kasus meninggal 5 atau lebih per 100.000 penduduk.



Zona oranye, jika dalam 2 minggu terakhir insidensi kasus aktif antara 50-149 kasus per 100.000 penduduk. Dan kasus meninggal lebih dari 2-4 per 100.000 penduduk. Zona kuning dalam dua minggu terakhir insidensi kasus aktif 1-49 kasus per 100.000 penduduk dan ada kasus meninggal lebih dari

1-2 kasus.



"Sementara zona hijau tak ada kasus aktif dan meninggal selama dua minggu berturut-turut, " kata dia. Yudhi menegaskan, jika dipetakan secara kelurahan masih ada beberapa kelurahan yang ada di zona merah. (OL-2)