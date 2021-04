Polres Cimahi Beri Stiker pada Kendaraan Pemudik yang Putar Balik

KENDARAAN pemudik yang diperintahkan balik arah di wilayah hukum Polres Cimahi akan diberi stiker khusus. Cara ini dilakukan untuk memudahkan petugas dalam rangka melakukan pemantauan terkait larangan mudik 2021.

Stiker bulat berwarna merah dengan logo Polda Jabar itu akan dipasang petugas di kendaraan pemudik di beberapa titik penyekatan yang disiapkan petugas.

"Kami menyiapkan stiker tanda pemudik yang akan dipasang di kendaraan yang diminta putar balik. Jadi, kalau kendaraan itu lewat ke titik penyekatan berikutnya tidak perlu diperiksa atau diberhentikan lagi karena sudah dicek untuk menghindari kepadatan," kata Kasatlantas Polres Cimahi AKP Sudirianto, Selasa (27/4).

Kepolisian akan mendirikan empat pos penyekatan di antaranya Gerbang Tol Baros 1, Gerbang Tol Baros 2, Alun-alun Kota Cimahi, Gerbang Tol Padalarang, serta Grafika Cikole, Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, pihaknya juga bakal lebih mengintensifkan pengawasan di jalur-jalur alternatif atau jalur tikus demi mengantisipasi warga yang nekad mudik meski sudah ada kebijakan larangan mudik.

"Untuk titik penyekatan di wilayah kita ada empat. Ada juga jalur-jalur tikus dari arah Cianjur dan Purwakarta lewat Underpass Padalarang, itu bakal kita awasi juga," ujarnya.

Baca juga: Pemudik yang Masuk Cimahi Wajib Isolasi

Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat Lukmanul Hakim menyebutkan jalan tikus biasanya menjadi jalur alternatif yang berpotensi dilalui pemudik untuk menghindari penyekatan di jalur arteri.

"Untuk jalur tikus di wilayah kita cukup banyak dan biasanya jadi alternatif pemudik. Cuma kalaupun lewat jalur tikus, ujung-ujungnya akan bermuara di jalur arteri juga," ungkap Lukmanul.

Jalur alternatif diprediksi bakal dipadati kendaraan warga yang berlibur ke kawasan Lembang. Jalur ini juga bakal menjadi perhatian petugas pasca-Lebaran di antaranya Jalur Barat melalui Jakarta/Cianjur - Padalarang (Tol Purbaleunyi) - Panaris - Pemkab Bandung Barat - Cisarua - Parongpong - Lembang.

Kemudian Jalur Tengah Cimahi - Jalan Kolonel Masturi - Cisarua- Parongpong - Lembang. Serta Jalur Utara Jalan Sersan Bajuri Via Parongpong - Jalan Punclut Via Ciumbuleuit - Jalan Punclut Via Dago (Perumahan Grand Citra) - Jalan Dago Giri - Langensari - Lembang - Subang - Jalan Tangkuban Parahu - Lembang - Parongpong - Cisarua - Tol Purbaleunyi - Jakarta.

Lukmanul mengatakan, keterbatasan personel menjadi salah satu kendala dalam menjaga jalur tikus guna mengantisipasi pemudik serta wisatawan dari luar daerah.

"Kita siagakan 102 personel, sudah disebar ke beberapa titik. Untuk jumlah personel sendiri sangat terbatas, jadi peran serta aparat kewilayahan sangat penting membantu mengamankan jalur-jalur itu," pungkasnya.(OL-5)