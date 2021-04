Cuaca Buruk, Harga Cabai Merah di Pariaman kian Pedas

HARGA cabai merah di Kota Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), naik menjelang Ramadan dari Rp33 ribu per kilogram menjadi Rp48 ribu per kilogram akibat cuaca buruk.

"Harga cabai naik. Kalau komoditas lainnya relatif stabil," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit, kemarin. Cabai di Kota Pariaman tidak saja berasal dari luar Sumbar tetapi juga dalam provinsi. Dalam pekan terakhir daerah itu mengalami cuaca tidak menentu sehingga memengaruhi harga cabai di pasaran.

Gusniyetti menyampaikan, untuk komoditas lain terpantau masih stabil, antara lain minyak goreng curah Rp14 ribu per kilogram dan minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Lalu gula Rp13 ribu per kilogram, cabai rawit Rp42 ribu per kilogram, cabai hijau Rp40 per kilogram, bawang merah Rp29 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp25 ribu per kilogram.

Selanjutnya daging sapi Rp130 ribu per kilogram, daging ayam Rp25 per kilogram, daging ayam kampung Rp50 ribu per kilogram, beras 42 Pariaman Rp12 ribu per kilogram, dan beras cisokan solok Rp15 ribu per kilogram. Seterusnya beras jenis anak daro Rp12 ribu per kilogram, beras jenis sokan Pariaman Rp13 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp19 ribu per kilogram, telur ayam kampung Rp33 ribu per kilogram, dan kacang hijau Rp29 ribu per kilogram.

Untuk harga kacang tanah Rp28 ribu per kilogram, tepung dari Rp7.000 hingga Rp8.500 per kilogram tergantung jenis, garam halus Rp7.000 per kilogram sedangkan garam kasar Rp5.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah di sejumlah pasar di Kota Pariaman, Sumatra Barat, mengalami fluktuasi menjelang libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 diakibatkan cuaca yang tidak menentu. (OL-14)