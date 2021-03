Harga Daging Ayam Turun di Aceh

PASOKAN ayam pedaging (ayam potong) di kawasan Provinsi Aceh, sejak sepekan terakhir melimpah. Hal itu telah mampu menurunkan harga di berbaga lokasi pasar kawasan setempat.

Kondisi sebaliknya terjadi pada harga bebek kampung justru melonjak sejak dua pekan lalu. Seperti di Pasar Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, misalnya harga ayam pedaging dari sepekan lalu Rp 23.000 per kg sekarang turun menjadi Rp20.000 per kg.

Penurunan harga itu sudah terjadi dua kali sejak sebulan terakhir. Awalnya sekitar sebulan lalu harga ayam potong tersebut sempat melambung mencapai Rp24.000 per kg. Lalu turun menjadi 23.000 per kg.

"Bulan lalu harganya memang cukup mahal yaitu mencapai Rp 24.000 per kg. Kemudian sekitar dua pekan lalu turun menjadi Rp23.000 per kagi. Lalu sepekan terakhir turun lagi menjadi Rp20.000 per kg," kata Fitri, pemasok ayam grosir di Kabupaten Pidie, Kamis (11/3) pagi.

Sedangkan harga bebek kampung terjadi perubahan sebaliknya. Yakni dari pekan lalu mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per ekor kini naik menjadi sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kg.

Dikatakan Fitri, kenaikan harga bebek itu karena pasokan dari peternak lokal dan pasokan dari pasar luar daerah berkurang dan stok di penampungan pedagang juga menipis.

"Permintaan ayam dan bebek tidak ada peningkatan atau dalam kondisi stabil. Tapi produksi ayam dari peternak lokal sedang musim panen, sehingga harga murah. Berbeda dengan bebek yang pasokan dari peternak ke pedagang lagi menurun drastis" ujar Fitri. (OL-3)